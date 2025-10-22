Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Megosztás itt:

Menczer Tamás facebookos posztja:

"Hajnali 3-kor kaptam a hírt. Pilisborosjenő liberális polgármestere, Tömöri Balázs nem engedi, hogy részt vegyek a nemzeti ünnepi rendezvényen. Előbb meghívott, és most hajlani 3-kor tájékoztatott, hogy nem engedi, hogy részt vegyek. Írta ezt nekem hajnali 3-kor. Van, aki olyankor bátor.

Polgármester úr attól tart, hogy én mit fogok mondani az ünnepi beszédemben. De engem nem hívott fel, nem kérdezett meg, nem egyeztetett velem, csak közölte, hogy nem engedi, hogy részt vegyek a rendezvényen.Rendben.

Három megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy a teljes beszédemet, az egész beszédet teljes terjedelemben fel fogom tenni, közzé fogom tenni, hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni. Kettő, milyen érdekes, hogy a társaságom nem volt terhes polgármester úrnak akkor, amikor egy milliárdos szennyvízberuházásért könyörgött, amikor egy milliárdos szennyvízberuházást kért tőlem, akkor nem volt terhes a társaságom.Egyébként ezzel a fejlesztéssel haladok, csak erről nem beszéltem, hanem dolgoztam, de be fogok számolni. És polgármester úr a kicsiért is lehajol, akkor sem volt terhes a társaságom, amikor 10 milliót kért járdaépítésre.

Ráadásul én további fejlesztéseket akartam segíteni Borosjenőn is, van egy 2 milliárdos fejlesztési tervem, most véglegesítem a miniszterelnökkel, és szerettem volna Borosjenőt is bevonni, de sajnálatos módon Borosjenő kimaradt, ugyanis polgármester úr nem tudott időben adatokat szolgáltatni, adatokat megadni, én sajnálom a legjobban.

És a harmadik megjegyzésem az, hogy én a választásokig is mindent meg fogok tenni a körzetemért, minden településért, így Borosjenőért is, minden munkámat el fogom végezni, és el fogom végezni a választás után is. Este pedig találkozunk Zsámbékon és Pilisszentkereszten.

Forrás: Fidesz Sajtóközpont

Fotó: képernyőfotó