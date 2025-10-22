Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

2025. október 22., szerda 13:40 | HírTV
Pilisborosjenő Menczer Tamás

Menczer Tamás közösségi oldalán reagált a különös tiltásra.

  • Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Menczer Tamás facebookos posztja:

"Hajnali 3-kor kaptam a hírt. Pilisborosjenő liberális polgármestere, Tömöri Balázs nem engedi, hogy részt vegyek a nemzeti ünnepi rendezvényen. Előbb meghívott, és most hajlani 3-kor tájékoztatott, hogy nem engedi, hogy részt vegyek. Írta ezt nekem hajnali 3-kor. Van, aki olyankor bátor.

Polgármester úr attól tart, hogy én mit fogok mondani az ünnepi beszédemben. De engem nem hívott fel, nem kérdezett meg, nem egyeztetett velem, csak közölte, hogy nem engedi, hogy részt vegyek a rendezvényen.Rendben.

Három megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy a teljes beszédemet, az egész beszédet teljes terjedelemben fel fogom tenni, közzé fogom tenni, hogy polgármester úr lássa, mitől méltóztatott reszketni. Kettő, milyen érdekes, hogy a társaságom nem volt terhes polgármester úrnak akkor, amikor egy milliárdos szennyvízberuházásért könyörgött, amikor egy milliárdos szennyvízberuházást kért tőlem, akkor nem volt terhes a társaságom.Egyébként ezzel a fejlesztéssel haladok, csak erről nem beszéltem, hanem dolgoztam, de be fogok számolni. És polgármester úr a kicsiért is lehajol, akkor sem volt terhes a társaságom, amikor 10 milliót kért járdaépítésre.

Ráadásul én további fejlesztéseket akartam segíteni Borosjenőn is, van egy 2 milliárdos fejlesztési tervem, most véglegesítem a miniszterelnökkel, és szerettem volna Borosjenőt is bevonni, de sajnálatos módon Borosjenő kimaradt, ugyanis polgármester úr nem tudott időben adatokat szolgáltatni, adatokat megadni, én sajnálom a legjobban.

És a harmadik megjegyzésem az, hogy én a választásokig is mindent meg fogok tenni a körzetemért, minden településért, így Borosjenőért is, minden munkámat el fogom végezni, és el fogom végezni a választás után is. Este pedig találkozunk Zsámbékon és Pilisszentkereszten.

Forrás: Fidesz Sajtóközpont

Fotó: képernyőfotó

További híreink

Bátran tervezgethetünk: mutatjuk, hogy hány hétvége vár ránk 2026-ban

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

5+1 dolog, ami tiltólistás az influenzaszezon idején

Megtámadták a Fehér Házat

Ideje felkészíteni a muskátlit a télre, mutatjuk, mit kell tenni!

A Fradi lejáró szerződésű sztárja visszatér oda, ahol egy magyart istenítettek

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Szoboszlai Dominik: Az én karrieremben még sosem fordult elő, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
4
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
5
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
6
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
7
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól
8
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
9
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
10
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!