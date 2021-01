Pilhál György: Szemlőhegyi beszéd

875 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 352 703-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 68 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 409 főre emelkedett. A kormány következetes döntéseinek köszönhető, hogy Magyarország túl van a járvány második hullámának csúcsán - jelentette ki a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: sok európai ország hirtelen, azonnali intézkedéseket hozott, ezzel szemben Magyarország a racionális döntései miatt tudott biztonságosabb szakaszba lépni. Újabb, 35 685 ember beoltására elegendő vakcina érkezik kedden a Pfizertől - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: eddig 129 860 embernek elég védőoltás érkezett az országba, és 123 188-an - köztük idősotthonok 10 003 lakója és dolgozója - kapták meg az oltást. Magyarország érdeke, hogy minél hamarabb, minél több vakcina rendelkezésre álljon - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. A kormány újabb kétmilliárd forintos eszközbeszerzéssel támogatta a koronavírus-járvány elleni védekezést az Egészséges Budapest Program keretében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós közölte, ebből az összegből 735 orvostechnológiai eszközt - köztük kilenc fertőtlenítő mobilrobotot - és berendezést kapott tizenhét intézmény. A kormány 2021-ben is százmilliárdokat biztosít a főváros működésére és fejlesztésére. Budapest egyértelműen kivételes elbánásban részesül a települések között – hangsúlyozta Fürjes Balázs államtitkár. Újabb három jelentős, nemzetközi jelenléttel rendelkező német vállalat - a Villeroy & Boch, a Mahle és a Beurer - döntött további magyarországi beruházás mellett - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére, fejlesztésére a Közös agrárpolitika uniós és hazai forrásai révén 2027-ig - közölte Nagy István agrárminiszter. Tiszta eljárási lehetőségeket és tényleges jogorvoslatot szeretne elérni Varga Judit, aki összehívta a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését a tech cégek rendszerszintű visszaélései miatt. Az igazságügyi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban elmondta, a közösségi médiaszolgáltatók korlátozásai a magyar állampolgárok véleménynyilvánítási szabadságát sértik. Magyarország érdekelt San Marino és az Európai Unió minél szorosabb együttműködésében, és hatékonyan együttműködhet az országgal a nemzeti kisebbségek kérdésében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság sokadjára hagyja cserben a hagyományos nemzeti kisebbségeket - közölte a Fidesz-KDNP uniós parlamenti delegációjának elnöke. Gál Kinga szerint felháborító, hogy a testület nem hajlandó semmilyen nemzeti kisebbségvédelmi jogszabályt alkotni annak ellenére, hogy a Minority Safepack európai kezdeményezést közel másfél millió polgár támogatta. A világban 95,5 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 2 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 52,6 millióan meggyógyultak. Az elmúlt 24 órában feleannyi új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Szlovéniában és Horvátországban, mint egy nappal korábban, ami az illetékesek szerint derűlátásra ad okot a járvány lefolyását illetően. Ukrajnában egy nap alatt alig több mint háromezer új fertőzöttet jegyeztek fel, feleannyit, mint a megelőző napon, és kórházba is jóval kevesebben kerültek. A brit kormány átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba. Megkezdődött a koronavírus elleni oltás beadása a 70 éven felüli korosztály tagjainak az Egyesült Királyságban. Brazíliában is elkezdődött a lakosság tömeges oltása a koronavírus ellen azzal az egyetlen vakcinával, a Sinovac Biotech kínai cég által gyártott CoronaVackal, amely már az ország rendelkezésére áll. Megnyerte a koalíció válsága miatt maga által kezdeményezett bizalmi szavazást hétfőn az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök. Illegális bevándorlók csaptak össze a guatemalai rendőrökkel Vádo Ondo városában. A menekültek azért támadtak a hatóság embereire, mert azok nem akarták továbbengedni a migránskaravánt. Joe Biden megválasztott amerikai elnök azt ígérte, első körben 11 millió, az országba illegálisan érkezett bevándorló szerezhet amerikai állampolgárságot. Mégsem folytatódhat az Északi Áramlat-2 gázvezeték építése Németország felségvizein, mert környezetvédő civil szervezetek megfellebbezték a munkálatok folytatását engedélyező hatósági döntést. Két férfit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, miután összeverekedett tíz ember Ózdon - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. A Fővárosi Törvényszék elrendelte a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőr letartóztatását - sajtóinformációk szerint M. Richárdról van szó. A Sopron Basket 74:67-re legyőzte a francia Bourges-t a női kosárlabda Euroliga ötödik fordulójában, és csoportgyőztesként jut tovább a negyeddöntőbe. Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Opten Vasas HC 6:2; Titánok - Corona Brasov Wolves 1:4 Biztonsági okokra hivatkozva a Nemzetközi Jégkorong Szövetség elvette Fehéroroszországtól a május 21. és június 6. között esedékes világbajnokság társrendezői jogát.