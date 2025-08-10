Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 10. Vasárnap Lőrinc napja
Jelenleg a TV-ben:

Szélesvásznú történelem - A beszélő köntös

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Pikó András vezetése alatt megállt a lényegi fejlődés Józsefvárosban

2025. augusztus 10., vasárnap 09:56 | Origo
Józsefváros Magyar Nemzet Fidesz–KDNP Pikó András Kozma Lajos kamerarendszer

Az emberek nem mernek este utcán tartózkodni, elindul az ember a metróaluljáróból, és mire hazaér, 4-5 drogoson és hajléktalanon kell minimum átlépkednie. Józsefváros fejlődése megállt, a közterület-felügyelet létszáma nem nőtt, nem működik rendesen a kamerarendszer sem, ez is óriási probléma – mondta el a Magyar Nemzetnek Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP helyi politikusa.

  • Pikó András vezetése alatt megállt a lényegi fejlődés Józsefvárosban

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

A Magyar Nemzet vasárnapi írásában Kozma Lajossal, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjével készített interjút közöl, ugyanis Józsefváros önkormányzati választások előtt áll, ősszel két időközit tartanak a kerületben. Nagy a tét: Pikó András jelenleg regnáló baloldali-liberális polgármester és gárdája elveszítheti többségét a kerület vezetésében, amennyiben a soron következő, őszi képviselő-testületi választás biztosította helyekre a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerik el a mandátumot.

A közbiztonság állapota lényegesen leromlott Józsefvárosban, egy ízben sokkot keltett egy videó, amelyben egy józsefvárosi lányt nemcsak ütöttek, de szexuálisan is megalázták, vagy egy másik esetben kegyetlenül összevertek két lányt Józsefvárosban, a tettesek élőben közvetítették brutális tettüket. Fiatal lányok bántalmazták a két lányt, fényes nappal az utcán. Mindennapossá váltak a besurranásos jellegű bűncselekmények, valamint a közterületeken különböző szerektől bódultan fekvő, nem kívánatos emberek tömege.

Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor botlanak bele az emberek egy kiszámíthatatlan viselkedésű szerhasználóba. 

– Az emberek nem mernek este utcán tartózkodni, elindul az ember a metróaluljáróból, és mire hazaér, 4-5 drogoson és hajléktalanon kell minimum átlépkednie.

Szintén a közbiztonság állapotának köszönhető és Pikóék rendeleteinek, hogy az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel

Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen – mondta el Kozma. 

Fotó: Shutterstock

További híreink

Mutatjuk a legjobb helyeket a Perseidákhoz, ha csodát akar látni

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

"Csak 13 napig volt itt" - összetört a tévés, meghalt újszülött kisfia

Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

Na ne! Tényleg így ment a Szigetre Balogh Eleni?!

Angela Merkel könyörtelen kritikát kapott

Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó

Anatoly, a takarító: a vézna TikTok-sztár rendre megtréfálja az izomkolosszusokat – videó

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

További híreink

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Vezércikk - Magyar Péterék perrel fenyegetik az erdélyi Nagyadorján polgármesterét + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak
2
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős
3
Takács Péter: Az EESZT újra zavartalanul működik, az e-receptek kiváltásának nincs akadálya
4
Európában tovább nőttek az aggályok az iszlám női ruhaviselet miatt
5
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
6
Megint hatalmas balhé borzolja a kedélyeket Szolnokon
7
Ruszin-Szendi Romulusz a zsírleszívást választotta a sportolás helyett, míg Bőröndi Gábor átúszta a Balatont + videó
8
Orosz repülőgépek miatt került sor a magyar Gripenek első éles riasztására
9
Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó
10
A Palesztin Hatóság figyelmeztetése

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!