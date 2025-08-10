Pikó András vezetése alatt megállt a lényegi fejlődés Józsefvárosban

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet vasárnapi írásában Kozma Lajossal, a Fidesz-KDNP képviselő-jelöltjével készített interjút közöl, ugyanis Józsefváros önkormányzati választások előtt áll, ősszel két időközit tartanak a kerületben. Nagy a tét: Pikó András jelenleg regnáló baloldali-liberális polgármester és gárdája elveszítheti többségét a kerület vezetésében, amennyiben a soron következő, őszi képviselő-testületi választás biztosította helyekre a Fidesz-KDNP jelöltjei nyerik el a mandátumot.

A közbiztonság állapota lényegesen leromlott Józsefvárosban, egy ízben sokkot keltett egy videó, amelyben egy józsefvárosi lányt nemcsak ütöttek, de szexuálisan is megalázták, vagy egy másik esetben kegyetlenül összevertek két lányt Józsefvárosban, a tettesek élőben közvetítették brutális tettüket. Fiatal lányok bántalmazták a két lányt, fényes nappal az utcán. Mindennapossá váltak a besurranásos jellegű bűncselekmények, valamint a közterületeken különböző szerektől bódultan fekvő, nem kívánatos emberek tömege.

Teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor botlanak bele az emberek egy kiszámíthatatlan viselkedésű szerhasználóba.

– Az emberek nem mernek este utcán tartózkodni, elindul az ember a metróaluljáróból, és mire hazaér, 4-5 drogoson és hajléktalanon kell minimum átlépkednie.

Szintén a közbiztonság állapotának köszönhető és Pikóék rendeleteinek, hogy az épületek állapota mellett a legnagyobb baj a hajléktalanok és a szerhasználók jelenléte. Sajnos a drogosok ellepték a társasházakat is, mivel

Pikó eltörölte azt a rendeletet, ami tiltotta az autókban és a lépcsőházakban az életvitelszerű tartózkodást, így a közterület-felügyelet nem tesz semmit azért, hogy rend legyen – mondta el Kozma.

Fotó: Shutterstock