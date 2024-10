Pikó András megemelte saját és alpolgármesterei fizetését + videó

Megosztás itt:

Pikó András balliberális polgármester saját fizetése mellett alpolgármesterei fizetését is megemeltette. Így januártól a polgármester illetménye, költségtérítéssel, már havi másfél millió forint is lehet, a három alpolgármester pedig fejenként több mint 1 millió 300 ezer forintot vihet haza. A lap arról is ír, hogy kerületi baloldal által bevezetett új szabályok értelmében korlátozzák a képviselői kérdéseket, a hozzászólások hosszát és mennyiségét. Vagyis csorbítják a képviselői jogköröket.

A témáról Nagy Ervin politikai elemzőt, a Mandiner munkatársát kérdeztük a Híradóban.