Pikó András falaz a nők zaklatásával vádolt momentumos képviselőnek? + videó
Megosztás itt:
2025. november 07., péntek 17:45
| Hír TV
Egy megdöbbentő botrány rázta meg Józsefvárost. A Fidesz–KDNP szerint a momentumos Oláh Józsefnek le kell mondania, miután kiderült: a Lélek-ház vezetőjeként kiszolgáltatott nőket zaklathatott. A Híradó birtokába jutott vizsgálati jegyzőkönyv szerint a képviselő megbánást nem mutatott, Pikó András polgármester mégis mélyen hallgat az ügyben.
A Blair House egy rendkívül fontos és nagy múltú épület Washington D.C.-ben, amelyet gyakran az Egyesült Államok elnökének hivatalos vendégházaként emlegetnek és hatalmas megtiszteltetés, ha valakit itt szállásolnak el. Pontosan ez történt most Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.