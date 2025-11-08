Pikó András falaz a nők zaklatásával vádolt momentumos képviselőnek?
Megosztás itt:
2025. november 08., szombat 16:00
| Hír TV
Amikor a hatalommal való visszaélés és a kiszolgáltatottak zaklatásának gyanúja merül fel, a józan ész azonnali és tiszta válaszokat követel. Józsefvárosban azonban a baloldali polgármester, Pikó András cinikus hallgatásba burkolózik. A jegyzőkönyv szerint a momentumos Oláh József valóban átlépte az etikai határokat, és az áldozatok féltek a politikai befolyásától.
A Paláver mai adásában a hét legfontosabb eseményét, az Orbán–Trump találkozót is körül járjuk. A téma nem is lehetne más, mint a tisztelet és az egyetértés, ami a két ország viszonyát jellemzi a béke, a migráció és a gazdaság kérdésében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
„Ujjlenyomattal és Face ID-val védett, mint egy banki szolgáltatás” – Radnai Márk szeptemberben még így büszkélkedett a Tisza-appal. Ehhez képest ma már mindenki számára elérhető térképen mutogatják a 200 ezer regisztrálót. A Híradóban ma este a totális csődöt és a kínos felelősséghárítást elemezzük.