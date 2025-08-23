Keresés

Belföld

PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó

2025. augusztus 23., szombat 20:15 | Hír TV

A Tisza Párt tízpontos programja csak üres lózung? A Magyar Nemzet Pikk műsorában Bayer Zsolt és Ambrózy Áron kíméletlenül leleplezi a Tisza Párt vezetőjének a hazugságait. Nézd meg, hogyan hullik szét Magyar Péter mesterkedése! Oszd meg, ha te is a valóságot keresed!

  • PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó

Expresszvillamos indul Budapesten! Íme, a részletek

Letartóztathatják a világhírű írónőt

Világsztár lett Jolly! Őrület van, milliók rajonganak, külföldön szétkapkodják a magyar sztár slágereit!

Lázár János válaszolt az ismert youtubernek + videó

Gyors észpróba: 10 kérdésből kiderül, zseni vagy-e valójában

Visszanyal a fagyi, így veszítette el energiabiztonságát Németország

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Pajzsmirigy-alulműködésed van? Ezt a 3 ételt mindenképp kerüld el!

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

 „A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!
Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Hihetetlen küzdelem, elképesztő hajrá! Kopasz Bálint, a magyar kajak-kenu olimpiai, világ- és Európa-bajnoka három év szünet után újra a csúcson: óriási csatában, mindössze 18 századmásodperccel győzve szerezte meg a férfi kajak egyes 1000 méter világbajnoki aranyát Milánóban. A 28 éves algyői klasszis ezzel történelmet írt, ő az első magyar férfi, aki háromszor nyert a királyszámban.

