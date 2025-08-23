PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó

Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

„A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!