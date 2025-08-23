PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
2025. augusztus 23., szombat 20:15
| Hír TV
A Tisza Párt tízpontos programja csak üres lózung? A Magyar Nemzet Pikk műsorában Bayer Zsolt és Ambrózy Áron kíméletlenül leleplezi a Tisza Párt vezetőjének a hazugságait. Nézd meg, hogyan hullik szét Magyar Péter mesterkedése! Oszd meg, ha te is a valóságot keresed!
„A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!
Hihetetlen küzdelem, elképesztő hajrá! Kopasz Bálint, a magyar kajak-kenu olimpiai, világ- és Európa-bajnoka három év szünet után újra a csúcson: óriási csatában, mindössze 18 századmásodperccel győzve szerezte meg a férfi kajak egyes 1000 méter világbajnoki aranyát Milánóban. A 28 éves algyői klasszis ezzel történelmet írt, ő az első magyar férfi, aki háromszor nyert a királyszámban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Döbbenetes kijelentés Raskó Györgytől, Magyar Péter bizalmi emberétől: üdvözli az uniós agrárreformot, amely tönkreteheti a magyar gazdákat, miközben az aszálykárok miatt már most is küzdenek! Miért támogatja a Tisza Párt szakértője a Magyarországra káros változásokat? Kattints, és derítsd ki a megdöbbentő részleteket!