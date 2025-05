Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Magyarország gyorsabban „putyinizálódik”, mint Oroszország ? + videó

Megosztás itt:

Bayer azonnal fel is dobta a labdát, hogy támadásba lendült a balliberális média, a 444 arról ír a lényegét tekintve, hogy Magyarország gyorsabban putyinizálódik, mint Oroszország, utalva az átláthatósági törvényre. Kollégáink nem értették, hogy az eddig függetlenségüket hangoztató médiumok most miért sipítoznak, hiszen ők mondták, hogy hazai mikroadományokból tarják fenn magukat, mert hatalmas az igény a munkásságukra. Akkor a jelek szerint mégsem? Hanem kaptak külföldről is pénzt?

Majd egy sokkal komolyabb témára tértek át, a kémbotrányra, amit hosszasan fejtegettek. Eljutottak Ruszin-Szendi Romulusz nyilatkozataihoz, aki már ott tart, hogy szerinte még a NATO-jelentéseket is a magyar kormány hamisította meg vele szemben.

Innen már csak egy ugrásra volt Magyar Péter, aki Hollókőn egy időben locsolkodott az ukrán nagykövettel, de mélyen hallgatnak arról, hogy egyeztettek-e. És jött az egymillió lépés Nagyváradig, ahová a Tisza-vezér úgy indult el, mint a népmesében a legkisebb királyfi., legalábbis azt a karaktert vette fel.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Ladoczki Balazs