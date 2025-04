Pikk Bayerrel és Ambrózyval – Aki hazudik az csal és lop? + videó

Megosztás itt:

Nincs helyettesítés, a Pikk Bayer Zsolttal és Ambrózy Áronnal ismét adásban. A Rozmár Klub tagjai podcastműsorunkban beszéltek a tőzsdei bennfentes kereskedelemről, de ebből a témából sem maradt ki a szokásos pikírt humor. Ambrózy kolléga ha ilyen ügyben ténykedne, még a pólójára is kiírná, hogy azt minden kereskedő tudja, mire készül. Persze, napjainkban már csak online közvetítésben tudná megtenni. Visszautaltak arra is, hogy

Bayer „nagyon kemény bűnöző” lehetett, amikor a külföldi rokonaitól kapott alig használt farmernadrágjait adta el, a múlt évszázadban ez volt a bennfentes kereskedés, valamint az, ha az akkor még Leningrádnak nevezett Szentpéterváron egy osztálykiránduláson még a félig elhasznált szappanra is vevő volt a szálloda takarítónője.

Lesz itt még bőven téma!

A XXI. század bennfentes kereskedelemmel gyanúsítható „nagyuráról”, Magyar Péterről sem hallgatott két véleményvezérünk. Részletesen kifejtették, mit is jelent ez, de hozzátették azt is, hiába tagadja ezt a Tisza-vezér, vannak dokumentumok. Éppen ezért tett fel kérdéseket neki a Magyar Nemzeti Bank. Mint fogalmaztak, amit tett a pártelnök, nem más, mint lopás, majd rátértek arra, hogy az előző évszázadban, a szocializmus idején mit is jelentett az ilyen kereskedelem, persze mindezt nagyon humorosan.

Személyes történeteket osztottak meg kollégáink, hogy a fiatalok is értsék.

Rátértek a pápaválasztásra, hogy vajon ki lehet az utód, egy igazi fekete öves, vagy egy sokkal liberálisabb pápa. Az adás második részében kitértek arra is, hogy az Egyesült Államok egyetemein kommunista módszerekkel oktatnak.

Tovább nem is részletezzük a mintegy 40 perces beszélgetést, nézzék meg, izgalmas lesz!

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet