Péter és Péter avagy messiásvárás a baloldalon

Míg két évvel ezelőtt Márki-Zay Pétertől remélte a hőn áhított kormányváltást az ellenzék, most Magyar Péter mögé állnak be a baloldaliak és várják tőle a csodát. A XXI. Század Intézet vezető elemzője egy képet mellékelve szimbolikusan azt is sugallta a kommentek között, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK bukott baloldali vezetőjének jelenlétét sejti a háttérben: „Ismerős a műsor, néhány évente mindig új szereplővel próbálkoznak…” – írta Deák Dániel a Gyurcsány-show kibontakozó legújabb epizódjára utalva.

A poszthoz egy mém-et is mellékelt Deák Dániel.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet