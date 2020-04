PestiSrácok: Újabb ingatlanmutyi Kispesten

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egy újabb kispesti mutyigyanús botrányban – derült ki az ORFK PestiSrácoknak küldött válaszából. Az ügyben hetekkel ezelőtt Tényi István tett feljelentést, aki a hatóságoknak leírta – idézve a Magyar Nemzet ide vonatkozó cikkét -, hogy Kispesten nemcsak az önkormányzati szereplők jártak jól, hiszen Gajda Péter polgármester ismerősei, közeli barátai is telekhez jutottak a XIX. kerületben. Az Ady Endre úti Csinszka kertet 2005-ben adta el az önkormányzat, amikor Gajda Péter alpolgármester volt, 2010-ben pedig már kerületvezetőként vághatta át a szalagot az avatáskor.

Érdekes módon a kertben felépülő házban lett lakása Gajda Péter édesanyjának is, valamint a polgármester feleségének legjobb barátnője is itt nyitott szépségszalont. Annak tulajdonosa, P. Sz. és párja, R. I. a napilap szerint szívélyes kapcsolatot ápol Gajdáékkal, erre sok közös fotó is utal. R. I. jutányosan, mintegy 35 ezer forintos négyzetméteráron jutott hozzá egy Benczúr utcai telekhez. A telek R. I. cégéé, a Lux Vasdom Kft.-é lett kikiáltási áron, negyvenmillió forintért

– írta a napilapra hivatkozva Tényi, hozzátéve, hogy a Benczúr utcai telken azóta már újépítésű társasházak állnak.

Emellett a Magyar Nemzet szerint Gajda barátja lecsapott egy olyan ingatlanra is, amely a kispesti városházával szemben található. Az Árpád utcai, rossz állapotú családi házat 2018-ban, nyílt versenytárgyaláson vásárolta meg a Lux Vasdom Kft., az ingatlant azóta sem hasznosították, jelenleg is romosan várja sorsát. Ezt a házat és a telket is majdnem kikiáltási áron, 32 millió forintért vihette el Gajda Péter jó barátja. A Benczúr utcai telek adásvételi szerződésén, valamint az Árpád utcai ingatlan szerződésén is Gajda Péter és közeli barátja, R. I. aláírása szerepel. Érdekes a Kossuth Lajos utca 5–7. szám alatt található ingatlan története is, ahol a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztián édesanyjának is van lakása – emelte ki a lap és Tényi István, aki feljelentésében hozzátette,

ezt a kispesti hangfelvételeken az „arabként” emlegetett R. W. vette meg, és az általa alapított Triad Real Estate Kft.-be apportálta, majd a telken új építésű társasházat húzott fel a cég. A társasház kezelője Lackner Csaba cége. A hangfelvételeken egyébként pont Lackner mesélte, hogy a polgármester és Kránitz is akart lakást szerezni ebben a társasházban, végül a kerületvezető bosszúságára „Krinyó” volt a gyorsabb kettejük közül.

A Lackner-hangfelvételen csak Mr. Negyven Százaléknak nevezett, a kispesti vagyonkezelőt irányító Kránitz Krisztián ügyvédje ingatlanszerzése után is vizsgálódnak, de egy bejelentés alapján azt is vizsgálják, hogy Lackner zsebre tehetett-e kétmillió forintot a kerület egyik terének felújításából. A Magyar Nemzet birtokába egyébként több olyan számla is került, amelyek azt bizonyíthatják, hogy a kispesti közbeszerzéseken induló cégek úgy szereznek extraprofitot, hogy túlárazzák a munkákat, a szálak pedig a szocialista érdekkörökben futnak össze. Lackner Csaba egy olyan esetről is beszélt a felvételeken, hogy vélhetően a szocialista polgármesternek, Gajda Péternek is kellett pénzt visszaosztania, majd az is kiderült, hogy Kránitz Krisztián azzal haragíthatta magára a szocialistákat, hogy nem osztott nekik vissza a pénzekből. A két hűtlen kezelés-gyanús ügy mellett okirathamisítás, kábítószer birtoklás és gazdasági vesztegetés gyanúja miatt nyomoz még a rendőrség, míg a NAV a költségvetési csalást vizsgálja a kispesti szocialista botrányban.

A kispesti szocialistákról az első kép- és hangfelvételek október elején kerültek nyilvánosságra a Magyar Nemzetnek és a Hír TV-nek köszönhetően.

