Pert nyert a Helsinki Bizottság kabinetirodával szemben

Pert nyert a Magyar Helsinki Bizottság a Miniszterelnöki Kabinetirodával szemben, a sorosozó nemzeti konzultáció ügyében. Az első fokú bíróság kimondta, hogy a kérdőívben megsértették a civil szervezet jó hírnevét, a kabinetirodát pedig nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a fővárosi törvényszék. Emellett 2 millió forint sérelemdíjat is megítélt a magyar Helsinki bizottság számára.

„A kétmillió forint az eredeti kereseti kérelem volt. Akkor nyújtottuk be a keresetet, amikor még nem indult be a nemzeti konzultáció, csak napvilágot látott, mi lesz a tartalma. Azt gondolom, ez mindenképpen siker. Gyakorlatilag minden kereseti kérelmünknek helytadott a bíróság, ha nem is száz százalékban úgy, ahogy, az a kereseti kérelemben szerepelt, de a lényegét tekintve pernyertesek vagyunk” – nyilatkozta Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje.

Dömötör Csabának az elveszített perrel kapcsolatban is Soros György jutott az eszébe: az államtitkár szerint hiába született ítélet az ügyben, mindenki tudja, hogy a Magyar Helsinki Bizottság kinek a kottájából játszik. „A bíróság döntését még nem kaptuk kézhez, az alaptényről tudok, tudomásul vesszük. Ugyanakkor azt azért szeretném önnek elmondani, hogy a Helsinki Bizottságnak nem volt más célja mintsem, hogy kisiklassa a nemzeti konzultációt. Azt akarták megakadályozni, hogy a magyarok egyáltalán elmondhassák a véleményüket a bevándorlás egyes kérdéseiről. És még egyszer mondom, ezzel még pénzt is keresnek, amint a példa mutatja, és hiába bújnak jogászok mögé, mindenki tudja róluk, hogy Soros Györgyhöz köthető szervezetektől az elmúlt években több mint 300 millió forintot kaptak” – reagált Dömötör Csaba.