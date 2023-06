Pert indít a kormány ellen Budapest főváros önkormányzata

Megosztás itt:

Karácsony Gergely elmondta: annak érdekében adják be a keresetet, hogy a kormány ne vonhassa el a szolidaritási adót, ami a fővárosnak 25 milliárd forintot jelent. Emellett a főpolgármester elmondta: azonnali jogvédelmet is kérnek, vagyis azt, hogy a per lezárultáig már ne is legyen lehetősége a kormánynak a tranzakcióra. Karácsony Gergely mindemellett elmondta: szerinte a kormány rosszul számolta ki a főváros várható bevételeit, mert jóval kevesebb iparűzési adó fog befolyni a főváros kasszájába.

– Az az önkormányzati sarc, amelyet álságos módon szolidaritási hozzájárulásnak neveznek, amelynek az összege 2018-ban még 5 milliárd forint volt, az idei évre már 58 milliárd forint, és a jövő évi költségvetés terveiből már egy 75 milliárdos befizetést lehet kiolvasni. Többször elmondtuk már, hogy ez a sarc nemcsak egyszerűen Budapest-, és mivel Budapest a gazdaság motorja, tulajdonképpen Magyarország-ellenes javaslat, nemcsak erkölcstelen, de véleményünk szerint törvénytelen is – fogalmazott a főpolgármester.

– Karácsony Gergelynek inkább a város ügyeivel kellene foglalkoznia, mintsem Gyurcsány Ferenc utasításait követni – reagált a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője. Wintermantel Zsolt szerint a budapestiek nem azért választották meg a főpolgármestert, hogy állandóan a kormánnyal hadakozzon. A frakcióvezető hozzátette: Karácsony Gergelynek három és fél év alatt sikerült kiürítenie a kasszát, azóta pedig másra hárítja a felelősséget.

– Több mint 400 milliárd forinttal nagyobb büdzsével gazdálkodott, mégis elfogyott a pénz. Most pedig, hogy főpolgármester maradhasson, Gyurcsány Ferenc utasítására szembeszáll a kormánnyal, nekimegy ezerrel, most éppen ezt a pert választotta. Ez ennek a forgatókönyvnek a része, Gyurcsány Ferenc bizalmát akarja elérni, hogy jövőre ő indulhasson főpolgármester-jelöltként. Egészen egyszerűen erről van szó – mutatott rá a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője.