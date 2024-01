Perben áll az A-Hír Zrt.-vel Őrsi Gergely + videó

Megosztás itt:

Szinte nincs olyan nap, hogy ne lenne újabb fejlemény a Lánchíd-botrányban. A Lánchíd és Vig Mór botrányával összefüggésben több feljelentés is történt már, ráadásul a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is vizsgálatot indított. Az is kiderült, hogy a Transparency International Magyarország úgy készítette elő a botrányba fulladt felújítást, hogy a Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása szerint a szervezetüknek nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, amikor a Lánchíd felújítási tenderének tisztaságát vizsgálta.

"Az A-Híddal kapcsolatban több perben és bírósági eljárásban vagyunk." - árulta el a Magyar Nemzetnek Őrsi Gergely II. kerületi szocialista polgármester, éppen ezért nem is kívánta kommentálni a Lánchíd-botrányt. Párttársa Horváth Csaba a témában feltett kérdésre válaszolva először azzal, a már jól megszokott érvvel állt elő, hogy az eredeti tervekhez képest olcsóbban valósult meg beruházás, ám a riporter visszakérdezésére elárulta, nem tudja eldönteni, hogy valóban olcsóbb volt-e így.

Niedermüller Péter DK-s polgármester azzal hárította a kérdéseket, hogy neki, mint kerületi polgármesternek semmi rálátása nincsen ezekre az ügyekre. A szintén DK-s Szaniszló Sándor viszont egyértelműen azon az állásponton van, hogy sem Karácsony Gergelynek, sem a Demokratikus Koalíciónak nincsen felelőssége a kialakult helyzetben.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a kormányra kezdett el mutogatni, így kikerülte azt a kérdést többek között, hogy szerinte tűnhetett-e el közpénz a beruházás során. Válaszaiból az viszont kiderült, hogy Karácsony azért tudja, hogy milyen utalások történtek az A-Híd Zrt.-nél, mert olvasta az újságban.

Wintermantel Zsolt a Fidesz-KDNP frakcióvezetője arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a főpolgármester korábbi nyilatkozataival leleplezte magát, hiszen olyan információkat árult el, amikkel csak olyan ember rendelkezik, akinek volt rálátás a folyamatokra. A politikus szerint Karácsony Gergely továbbra is tartozik azzal a magyarázattal, hogy miért kellett új közbeszerzést kiírni a Lánchíd felújítására.