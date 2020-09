Pénze nincs, csak adóssága van a fővárosnak

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A budapesti turizmus, amely nagyrészt külföldiekre épül, nagyon rossz helyzetben van a koronavírus-járvány miatt -- ezt mondta a miniszterelnök a köztévének adott interjújában. Orbán Viktor egy olyan gazdasági program kialakítását szorgalmazta a fővárosban, amelyre egyébként még megfelelő mennyiségű forrás is rendelkezésre áll.

Gyerekkoromban én is szerettem a számháborút, de most más időket élünk

- így reagált a főpolgármester a miniszterelnök elképzelésére. Karácsony Gergely szerint a fővárosnak nincs szabad 100 milliárdja, éppen ellenkezőleg 150 milliárdos mínuszban van. A főpolgármester a tartozásait a kormány intézkedéseire fogta.

Nem hitvitáról, hanem ténykérdésről van szó

- ezt már Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilatkozta. Gulyás Gergely leszögezte:

a magyar államkincstár nyilvántartása szerint Tarlós István távozásakor több mint 160 milliárdnyi vagyona volt a fővárosnak állampapírban, 200 milliárd forintja pedig számlán.

Azt tudjuk mondani, hogy a mai adatok is rendelkezésre állnak, több mint 100 milliárdos megtakarítása van ma is a fővárosnak. Hosszútávú adósság van, de olyan adósság, amit a fővárosnak ebben a ciklusban vissza kellene fizetni, és jelentős terhet jelentene, nincsen. Tehát ma, miután az állam hosszú ideje hitelt kénytelen felvenni, hogy a válság idején segítsen, addig a főváros ül a pénzen. Jobb lenne ha a budapestieket ő is segítené, a kormány eddig is sokat költött arra, hogy a legnagyobb bajban lévő ágazatokon adókedvezménnyel, adómentességgel segítsen.

A tárcavezető hozzátette: ha a főváros a kormány példáját követné, úgy mindenki jól járna.

Hír TV