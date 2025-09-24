Pénz vagy siker? Ezt a kérdést teszi fel a Tisza Párt a magyar sportnak! - Schmidt Ádám államtitkár kiakadt

Megosztás itt:

Veszélybe került a magyar sport jövője?

A sport minden nemzet életében kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen nem csupán a fizikai egészség megőrzését szolgálja, de összekovácsolja a közösségeket és nemzeti egységet teremt. A magyar sport az elmúlt években jelentős állami támogatásnak köszönhetően stabilizálódott és fejlődött, az utánpótlásnevelés és a sportlétesítmények modernizálása terén is komoly eredményeket ért el.

Azonban a Nemzeti Sport cikkére hivatkozva, a magyar sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám aggodalmát fejezte ki a Tisza Párt lehetséges terveivel kapcsolatban. A sajtóban megjelent hírek szerint a párt kormányra kerülve jelentősen visszavágná az állami sporttámogatásokat. Schmidt Ádám a közösségi oldalán reagált a felvetésekre, és leszögezte, a forrásmegvonás súlyosan veszélyeztetné a magyar sport jövőjét.

Mi forog kockán?

A sportállamtitkár szerint a sportfinanszírozás csökkentése számos területre lenne negatív hatással:

Utánpótlásnevelés: A sporttámogatások jelentős része a fiatal tehetségek felkutatására és képzésére fordítódik. Ennek csökkentésével veszélybe kerülne a jövő sportológenerációja.

Sportegyesületek: Az egyesületek stabil működése a jelenlegi finanszírozási rendszernek köszönhető. A források megvonása destabilizálná a klubok működését, és akár ellehetetlenítheti a kisebb, vidéki egyesületek fennmaradását.

Létesítményfejlesztés: Az elmúlt években számos korszerű sportlétesítmény épült vagy újult meg az országban. A forráskivonás megakaszthatná a további fejlesztéseket, és rontaná a sportolók és a sportot űzők körülményeit.

Nemzetegyesítő szerep: A sporttámogatások megszüntetése veszélybe sodorná azt a nemzetegyesítő szerepet, amelyet a sport a társadalomban betölt. A sport a közös sikerek és a közös élmények forrása, amelyre minden magyar embernek szüksége van.

Schmidt Ádám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, és az állami támogatások révén a szakszövetségek, köztestületek és sportegyesületek stabilan működhetnek. Az elért eredmények - korszerű létesítmények, nyugodt körülmények között dolgozó szakemberek - mind a kormányzati segítségnek köszönhetőek, és a sportállamtitkár szerint e segítség nélkül minden eddig elért siker veszélybe kerülhet.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI