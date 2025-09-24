Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 24. Szerda Gellért, Mercédesz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Pénz vagy siker? Ezt a kérdést teszi fel a Tisza Párt a magyar sportnak! - Schmidt Ádám államtitkár kiakadt

2025. szeptember 24., szerda 15:00 | Magyar Nemzet

A magyar sport egésze forog kockán? A sportállamtitkár aggasztó bejelentést tett: a Tisza Párt tervei megakaszthatják a létesítményfejlesztéseket, és destabilizálhatják a sportéletet. De vajon miért támadja a politikai párt a magyar sportot?

  • Pénz vagy siker? Ezt a kérdést teszi fel a Tisza Párt a magyar sportnak! - Schmidt Ádám államtitkár kiakadt

Veszélybe került a magyar sport jövője?

A sport minden nemzet életében kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen nem csupán a fizikai egészség megőrzését szolgálja, de összekovácsolja a közösségeket és nemzeti egységet teremt. A magyar sport az elmúlt években jelentős állami támogatásnak köszönhetően stabilizálódott és fejlődött, az utánpótlásnevelés és a sportlétesítmények modernizálása terén is komoly eredményeket ért el.

Azonban a Nemzeti Sport cikkére hivatkozva, a magyar sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám aggodalmát fejezte ki a Tisza Párt lehetséges terveivel kapcsolatban. A sajtóban megjelent hírek szerint a párt kormányra kerülve jelentősen visszavágná az állami sporttámogatásokat. Schmidt Ádám a közösségi oldalán reagált a felvetésekre, és leszögezte, a forrásmegvonás súlyosan veszélyeztetné a magyar sport jövőjét.

Mi forog kockán?

A sportállamtitkár szerint a sportfinanszírozás csökkentése számos területre lenne negatív hatással:

  • Utánpótlásnevelés: A sporttámogatások jelentős része a fiatal tehetségek felkutatására és képzésére fordítódik. Ennek csökkentésével veszélybe kerülne a jövő sportológenerációja.
  • Sportegyesületek: Az egyesületek stabil működése a jelenlegi finanszírozási rendszernek köszönhető. A források megvonása destabilizálná a klubok működését, és akár ellehetetlenítheti a kisebb, vidéki egyesületek fennmaradását.
  • Létesítményfejlesztés: Az elmúlt években számos korszerű sportlétesítmény épült vagy újult meg az országban. A forráskivonás megakaszthatná a további fejlesztéseket, és rontaná a sportolók és a sportot űzők körülményeit.
  • Nemzetegyesítő szerep: A sporttámogatások megszüntetése veszélybe sodorná azt a nemzetegyesítő szerepet, amelyet a sport a társadalomban betölt. A sport a közös sikerek és a közös élmények forrása, amelyre minden magyar embernek szüksége van.

Schmidt Ádám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormányzat kiemelt területként tekint a sportra, és az állami támogatások révén a szakszövetségek, köztestületek és sportegyesületek stabilan működhetnek. Az elért eredmények - korszerű létesítmények, nyugodt körülmények között dolgozó szakemberek - mind a kormányzati segítségnek köszönhetőek, és a sportállamtitkár szerint e segítség nélkül minden eddig elért siker veszélybe kerülhet.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI

További híreink

Már ezért is büntetnek: a sofőrök többsége nem is tud róla

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Bombariadóval fenyegetőzött, vádat emeltek az idős letenyei férfi ellen

Idegeskedhetnek a románok: feltárul Erdély valódi múltja

Poloska ellen házilag: ezek a trükkök tényleg működnek!

„Rejtett fény ragyog a dolgok mélyén”

Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó

Taxisofőr lett a Real Madrid korábbi BL-győztes sztárfocistájából

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

További híreink

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

A kukások egy része nem volt hajlandó felvenni a munkát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
Gyomorforgató dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a magát áldozati pózba vágó Majkával kapcsolatban + videó
3
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
4
Diáklányt fogdosott a buszon egy férfi a fővárosban, de nem úszta meg a zaklató
5
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
6
Itt az újabb vérlázító ügy – megint botrány tört ki Ursula von der Leyen körül
7
Trump szerint van rá esély, hogy Ukrajna mindent visszafoglaljon
8
Zavarta Hadházy tüntetőit a templom harangozása – verbális támadással adtak hangot nemtetszésüknek + videó
9
Elhunyt Claudia Cardinale
10
Kollégánk hiába szembesítette a tényekkel Ilaria Salist, neki csak gyalázkodásra futotta + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!