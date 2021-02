Pénz a csőben

40 ezer ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megjegyezte: az Európai Bizottság az európai emberek életét és a gazdaság gyors fellendülését tette kockára azzal, hogy kudarcba fulladt a korábban gyorsnak és látványosnak ígért központosított vakcinabeszerzés. 1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 370 336-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739-re emelkedett. A járványügyi adatok jelenleg kedvezőek Magyarországon, ugyanakkor a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja az előző hetek csökkenését követően ismét emelkedik, különösen Debrecenben és Nyíregyházán - közölte az országos tiszti főorvos. Csütörtökön indul a regisztrált legidősebbek oltása a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. A baloldal nem segíti, hanem támadja a koronavírus elleni védekezést, ahogy a járvány elleni statisztikák hitelességét és a védekezés eredményességét is - mutatott rá az Emmi parlamenti államtitkára közösségi oldalán. Rétvári Bence hangsúlyozta: a tényekből és számokból az látható, hogy a magyar koronavírus adatszolgáltatás megbízható és pontos, a tavalyi egész éves adatok pedig egyértelműen a jobban védekező országok közé sorolják hazánkat. A Gazdasági Versenyhivataltól kérte a főváros által kötött, a Lánchíd felújítására vonatkozó szerződés felülvizsgálatát a Volner Párt - jelentette be a párt elnöke. A kormány változtat a vendéglátóiparban és a turizmusban érdekelt vállalkozók megsegítése érdekében - tudta meg a Magyar Nemzet, az intézkedés lényege, hogy az utólagos finanszírozás helyett az igénylők előre megkapják majd az állami bértámogatást. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a Hír TV Magyarország élőben extra című műsorában megerősítette a vendéglátóiparban érdekelt vállalkozások előrehozott bértámogatását. A kormány 7,5 milliárd forintot biztosít önkormányzati fejlesztések támogatására; a pályázati forrásokból egyebek mellett utak, járdák, iskolák, óvodák és orvosi rendelők újulhatnak meg - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. Az otthonfelújítási támogatás 50 százalékban fedezi a munkadíjakat és 50 százalékban az anyagköltséget - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az adózásban bevezetett digitális fejlesztések eredményeként jelentősen nőtt az adófizetési hajlandóság, és kiemelkedő mértékben fehéredett a magyar gazdaság - állapították meg az Állami Számvevőszék elemzői. Új gyárat épít a HILTI Kecskeméten, a gépipari vállalat 7,2 milliárd forintos beruházásához a kormány 1,1 milliárd forint támogatást biztosít, a fejlesztés 73 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium a hungarikum pályázatot, 930 millió forintos keretösszeggel - mondta Nagy István agrárminiszter. A székelyek élharcosok, húzzák maguk után a kontinens többi nemzeti és nyelvi kisebbségét - mondta a Magyar Nemzetnek Johan Häggman, a kisebbségi jogok szakértője az EU-ban immár sorozatos kisebbségvédelmi kezdeményezésekkel kapcsolatosan. Nem sikerült támogatást biztosítani egy új kormánytöbbség számára - jelentette be Roberto Fico, az olasz képviselőház elnöke, miután az államfőnek beszámolt a kormányalakítási konzultációkról. Az olasz köztársaság elnök, Sergio Mattarella bejelentette az eddigi kormánytöbbség végét, két utat jelölve meg, egy másik kormány azonnali felállítását vagy az előrehozott választásokat. Rendkívül sok, sürgősen megoldásra váró probléma van az Európai Uniónak a koronavírus-járvány megfékezését célzó vakcinabeszerzési stratégiájával, ugyanis emberéleteket kell megmenteni késlekedés nélkül - jelentette ki Tóth Edina fideszes EP-képviselő. A világon 103,8 millió fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 57,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai adatai szerint. 91,6 százalékban hatásosnak bizonyult az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina - írta a The Lancet című brit orvosi folyóirat. Ukrajnában újra nőtt a regisztrált új koronavírus-fertőzések száma, és két és félszer többen haltak meg a fertőzés okozta betegségben, mint egy nappal korábban. A boszniai Szerb Köztársaságban várhatóan két hét múlva kezdődhet meg a koronavírus elleni oltás, Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének vezetése ugyanis több mint 400 ezer adag orosz Szputnyik V oltóanyagot rendelt. Legalább három hónappal meghosszabbíthatják Németországban a koronavírus-járvány elleni védekezésre a szövetségi kormánynak adott különleges törvényhozási felhatalmazást - írta a Handeleblatt című német lap. Meghaladta a tízmilliót a koronavírus ellen beadott oltások száma Nagy-Britanniában - az újonnan kiszűrt fertőzöttek, a kórházi kezelésre szorulók és a halálozások száma egyaránt jelentős ütemben csökken. A német hadsereg is bekapcsolódott az egészségügyi védekezésbe Portugáliában, ahol minden eddiginél pusztítóbb járványt indított a koronavírus brit mutációja. Az új koronavírus brazíliai mutációját azonosították a közép-olaszországi Umbria tartományban, miközben már az angliai és a dél-afrikai vírusvariáns is terjed. Emmanuel Macron francia államfő hivatalában fogadta a nagy európai és francia gyógyszergyártók képviselőit, és a koronavírus elleni oltóanyagok gyártásnak és forgalmazásának felgyorsítására kérte őket - közölte az elnöki hivatal. Belgiumban egyelőre nem oltják be a 65 év feletti lakosokat az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával - írta a BrusselsTimes belgiumi hírportál. Máltán csak az 55 évnél fiatalabb felnőtt lakosokat oltják be az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által kifejlesztett koronavírus elleni vakcinával - közölte Chris Fearne egészségügyi miniszter. Jóváhagyta az új-zélandi gyógyszerészeti felügyelet a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcináját - jelentette be Ashley Bloomfield egészségügyi főigazgató. Több mint 600 ezer halálos áldozata van a koronavírusnak Latin-Amerika és a karibi térség országaiban a járvány kitörése óta. Értesítették a kínai hatóságok azokat az országokat, amelyeknek egy kínai bűnszervezet hamis oltóanyagot adott el a koronavírus ellen - közölte Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Juval Steinic izraeli energiaügyi miniszter szerint Iránnak mintegy fél évre van szüksége ahhoz, hogy képes legyen atombombát előállítani. Örményország az Emberi Jogok Európai Bíróságán keresetet nyújtott be, amelyben azzal vádolja Azerbajdzsánt, hogy a Hegyi-Karabahban folytatott tavaly őszi harci cselekmények során és azt követően szomszédja megsértette az emberi jogokat. Lezárták a Mianmar legfőbb nemzetközi közlekedési pontjának számító ranguni repülőteret - közölte a létesítmény üzemeltetője azután, hogy a délkelet-ázsiai országban a hadsereg puccsal átvette a hatalmat. Hetven kórház egészségügyi személyzete lépett sztrájkba Mianmarban, így tiltakozva a héten végrehajtott katonai hatalomátvétel miatt - áll a délkelet-ázsiai ország civil engedetlenségi mozgalmának a Facebookon közzétett bejelentésében. A Szíriai Demokratikus Erők nevű kurd-arab milíciaszövetség harcosai kedden feloldották két, kormányerők kezén lévő északkelet-szíriai városrész három hete tartó ostromát. Letöltendőre változtatta az illetékes moszkvai bíróság az Alekszej Navalnij ellenzéki politikusra az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztést. Az orosz rendőrség 1408 embert vett őrizetbe Alekszej Navalnij ellenzéki politikus perének keddi tárgyalása és az ítélet kihirdetését követő spontán tüntetések alatt - közölte az OVD-Info jogvédő szervezet. Tucatnyi rendőrt tartóztattak le Mexikóban, az Egyesült Államokkal közös határon fekvő Tamaulipas államban 19 ember, köztük guatemalai migránsok meggyilkolása miatt január végén- közölte Irving Barrios Mojica főügyész. Egy késeléses támadásban heten megsérültek Brüsszelben. A főleg bevándorlók lakta Molenbeek kerületben egy metrószerelvényen támadt rá egy férfi az utasokra - a támadót őrizetbe vették. Ma kezdődik a Demokratikus Koalíció igazságügyi szakértője, Ihász Sándor büntetőpere - írja a Magyar Nemzet. A volt fővárosi főügyész azért áll bíróság elé, mert 2017-ben olyan hangfelvétel-leiratokat vett át és tartott vissza a hatóságok elől, amelyekről tudnia kellett, hogy a Fenyő-gyilkosság nyomozásában bizonyíték lehet. Garázdaság és rongálás miatt emelt vádat Lengyel László baloldali megmondóember ellen az ügyészség – tudta meg a PestiSrácok.hu. A politológus-közgazdász terhére azt róják, hogy 2019 decemberében egy parkolási vitát követően megrongálta egy férfi autóját. Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki felgyújtott egy tiszakécskei munkásszállót 2019-ben, hogy megölje a szálló tulajdonosát. A főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását kéri. Elfogtak a rendőrök egy lengyel embercsempészt az M5-ös autópályán, Szatymaz közelében, a férfi társával 32 határsértőt szállított kisteherautójában - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Kisebb füst miatt avatkoztak be a tűzoltók a Belügyminisztérium épületében kedd este - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozásra kell készülni csütörtökön az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag térségében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Labdarúgó NB I: Kisvárda Master Good - MTK Budapest 0:2; MOL Fehérvár FC - Mezőkövesd Zsóry FC 0:0 Osztrák jégkorongliga: Dornbirn Bulldogs (osztrák)-Hydro Fehérvár AV19 4:3 Babos Tímea nem Kristina Mladenoviccsal indul a jövő héten kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a francia játékos visszalépett a párostól.