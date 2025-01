Péntektől megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu

Megosztás itt:

A hagyományos Ügyfélkapu 2025. január 16-tól, azaz most péntektől szűnik meg. Az egyfaktoros ügyfélkapus bejelentkezés kivezetése után két módszerrel lehet belépni az azonosítást kérő ügyintézési felületekre, így a magyarorszag.hu-ra, a tarhely.gov.hu-ra, az epapir.gov.hu-ra vagy az eeszt.gov.hu-ra, a következő módokon:

Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, vagy Ügyfélkapu+ szolgáltatással.

Csupán pár kattintás és kész is

Aki még nem töltötte le a Digitális Állampolgár mobilalkalmazást vagy nem állította be az Ügyfélkapu+-t, annak érdemes minél előbb megtennie annak érdekében, hogy továbbra is zavartalanul intézhesse az ügyeit. 2025. január 14-től már nemcsak okostelefonos vagy webes hitelesítő alkalmazások használatával, hanem e-mailes visszaigazoló kóddal is megtörténhet az Ügyfélkapu+-azonosítás. A felhívásban kiemelték: az Ügyfélkapu+ regisztrációjához nem szükséges felkeresni a Kormányablakot. Az Ügyfélkapu-felhasználók az ugyfelkapu.gov.hu felületen tudják bekapcsolni a szolgáltatást.

