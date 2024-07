Péntekig hőségriadót rendelt el az országos tisztifőorvos az országban + videó

Megosztás itt:

Marschal Gréta tudósító:

"Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos az ország egész területére egészen péntekig. A nagy meleg miatt fokozottan ajánlott a kellő mennyiségű folyadék pótlás és a megfelelő mennyiségű pihenés a szakértők nem győzik hangsúlyozni a megfelelő fényvédők használatát mert ilyenkor még egy normál bőr is képes leégnini akár 15-20 perc alatt. Illetve az is fontos megemlíteni hogy 11 és 15.00 között ha tehetik akkor inkább maradjanak a hűvös szobában vagy klímás árnyékos helyen mert a legkönnyebben ebben az időintervallumban lehet hőgutát kapni a napon. Ezen kivul arra is figyelmeztetnek hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység pl. munkavégzés vagy hosszantartó sportolás is inkább áthat mit használ ezekben az órákban tehát a futást kerékpározást vagy a kutyasétáltatást vagy kora reggelre vagy késő estére tegyék át a késő esti órákra."