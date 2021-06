Péntekenként ismét Metzker Viktória és barátai veszik be a Plázs Arénát

Lassan minden visszaáll a régi kerékvágásba a magyar tenger homokos partján, a Plázson is, ahol hétvégente ismét koncertek és bulik váltják egymást. Június 25-én, pénteken Metzker Viktória az Aréna rezidense is visszatér, hogy minden héten a legjobb zenéket hozza el a balatoni nyárba, míg a Truesounds Music és a Be Massive csapata egy egész hétvégés programmal készül külföldi dj-kel kiegészülve.

A Plázs rajongói már jól tudják, hogyha péntek, akkor Metzker Viktória & Friends. Az Aréna immáron harmadik éve szolgál Metzker Viktória rezidenciájaként, ezen a pénteken pedig végre minden készen áll arra, hogy a helyszín királynője és barátai ismét átvegyék a terepet. Az első hétvégén Metzker Viktória mellé Rico és Miss Mood érkeznek, de tiszteletüket teszik majd a buliközpontban Yamina, Bruno és Spacc, T.Danny, a BSW, Valmar és az AK26 is.

A hétvégétől a Plázs Music Terrace is ismét beizzítja „habágyúit”, így péntek esténként a Balaton után a habpartyban is elmerülhetünk.

A Truesonds Music a Be Massive-val karöltve az egész hétvégére beveszi a Plázst! A tavalyi nagysikerű kétnapos őrület után nem volt kérdés, hogy visszatérnek, hogy a szabad ég alatt, a homokos parton mehessen ismét a tánc hajnalig. A szervezők egy igazi boldogság csomagot ígérnek a két napra, ahol éjjel és nappal is menni fog a party. A csillagos ég alatt debütál majd INNELLEA (Afterlife, Diynamic Music), visszatér UNDERCATT (Diynamic Music) és nappal a görög DSF (All Day I Dream) is érkezik. A hazai élvonalból itt lesz a Be Massive vezér Metha, a No Distance, Peter Makto, Gregory S, Davko és Justrice is.

A Plázson már megszokhattuk, hogy mindenki talál magának való bulit, így most szombaton, 26-án is több helyszín közül lehet majd választani. Az Arénában Nigel Stately viszi el az éjszakát Julian Kid, Daniel Nike és Tigran társaságában, míg a Music Terrace-ra a Wannabe Beach költözik be a ’90-es és 2000-es évek slágereivel.

