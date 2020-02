Pénteken adják át az M4-es Üllő és Albertirsa közötti szakaszát

A Fidesz és a KDNP frakciószövetsége támogatja, hogy a kormány lépéseket tegyen a pedagógusok védelméért - közölte a kormánypártok nevében Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus rámutatott: Gyöngyöspata, Nagykáta, Mezőtúr csak néhány példa az elmúlt napokban felszínre került esetekből, amikor tanárt bántalmaztak diákok. Gyűlöli és undorodik a fideszesektől - ezt mondta Korózs Lajos, amikor a Hír TV a gyöngyöspatai helyzet kapcsán kérdezte az MSZP álláspontjáról. A szocialista politikus indulatos kirohanásában hitvány bohócnak nevezte Horváth Lászlót, a gyöngyöspataihoz hasonló helyzetek feltárására és megoldására kinevezett miniszterelnöki biztost. A gyöngyöspatai gyerekek szüleit is felelősségre kellene vonni - mondta a Mi Hazánk Mozgalom Borsod megyei elnöke, miután kiderült, hogy a bíróság olyan szülőknek is megítélt kártérítést, akik nem járatták iskolába a gyerekeiket. Pakusza Zoltán szerint tarthatatlan, hogy Magyarországon rengeteg ilyen szülő van, és ez a tendencia nemcsak Gyöngyöspatára, hanem egész Észak-Kelet Magyarországra jellemző. Előnyös lenne a Párbeszédnek, ha Dobrev Klára lenne 2022-ben az ellenzék miniszterelnök-jelöltje - olvasható a párt kiszivárgott stratégiai vitairatában. Kocsics-Cake Olivio párbeszédes politikus szerint a dokumentum nem tükrözi a párt álláspontját. A Jobbik elképzelhetetlennek tartja, hogy a Demokratikus Koalíció adjon miniszterelnök-jelöltet. Nem tett le a Városligeti Színház, a Magyar Innováció Háza és az Új Nemzeti Galéria felépítéséről a kormány - mondta a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Baán László bízik abban, hogy főváros vezetése meggondolja magát. Szerinte a józan ész azt diktálja, hogy előbb utóbb lesz egy közös konszenzus, amely lehetővé teszi ennek a három épületnek a megépítését. A fővárosban jelenleg 24 hotel épül, zömmel a történelmi Belvárosban, míg az irodaépítések inkább a külső kerületekben, a Váci úton, Dél-Budán és a Könyves Kálmán körút, Hungária körút környékén koncentrálódnak - írja a Népszava. Pénteken adják át az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa közötti szakaszát, Albertirsa és Abony között pedig még idén nyáron teljessé válik az autópálya - írta a Magyar Nemzet. Mindenki egészséges, akit koronavírus gyanújával kórházi megfigyelés alatt tartanak Magyarországon - jelentette ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvos. Ártánd, Csanádpalota, Röszke, Tompa, Udvar és Letenye azok a határátkelőhelyek, amelyeken az Országos Mentőszolgálat munkatársával közösen folyamatosan ellenőrzik a belépésre jelentkező utasokat, különösen a kínai állampolgárokat - közölte az ORFK. A gazdasági sikerességet nevezte a konzervatív politika előfeltételének Orbán Viktor miniszterelnök Rómában, az Edmund Burke Alapítvány Nemzeti konzervativizmus című konferenciáján rendezett pódiumbeszélgetésen. Romániában a krónikus betegségekben szenvedő páciensek ezentúl magánkórházakban is kezeltethetik magukat úgy, hogy az államnak kell megtérítenie a kezelés költségeit - döntött a román kormány. Enyhén mérséklődött az új típusú koronavírus okozta megbetegedés halálozási aránya a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban - számolt be a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Legkevesebb tíz utasnál mutatták ki a koronavírus fertőzést a Japán partjainál karantén alá helyezett óceánjárón - közölte a japán egészségügyi miniszter. Törökország nem engedi meg a szíriai kormányerők további előrenyomulását Idlíbben, az utolsó, még a lázadók kezén lévő szíriai tartományban - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök. Oroszországot aggasztja az erőteljes amerikai katona részvétellel megtartandó Defender Europe 2020 hadgyakorlat, amelyre azonban úgy fog reagálni, hogy ne teremtsen fölösleges kockázatokat - közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Amerika ismét tiszteletnek örvendő nemzet lett, a gazdasági hanyatlás éveinek vége, a hiú ígéretek, a munkanélküliség, presztízs veszteség korának vége – mondta Donald Trump amerikai elnök. A fegyvertartás és -vásárlás alkotmányban biztosított jogának védelmét ígérte a kongresszusban mondott évértékelő beszédében Donald Trump amerikai elnök. Több mint háromezer fegyencnek kegyelmezett meg Abdel-Madzsid Tebbun algériai elnök, hogy így növelje népszerűségét a hónapok óta politikai válsággal küzdő országban. Négy fegyveres támadó lelőtt kilenc embert, köztük három gyereket a nyugat-mexikói Urupan város egyik játéktermében. Őrizetbe vették a 'ndrangheta és Camorra maffiaklánok csaknem hatvan tagját három drogellenes műveletben - közölte az olasz rendőrség. A túlsúlyos kamionok a schengeni akadály megszűntével már nem állíthatók meg a határon, az utakat fokozottan rongáló járművek azonban fennakadnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tranzitútvonalak mentén létesített ellenőrző pontjain - írja a Világgazdaság. Emberölés kísérlete miatt első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt a Fővárosi Törvényszék egy férfit, aki késsel támadt egy taxisofőrre 2018 májusában Budapesten. Halálra gázoltak egy gyalogost Gyálon hajnalban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC-Telekom Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 8:11 Férfi kézilabda NB I: Sport36-Komló - MOL-Pick Szeged 23:33 Női kézilabda NB I: Szent István SE - Győri Audi ETO KC 23:47