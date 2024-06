Péntek estétől lezárások lesznek a Hősök tere környékén

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Vasárnap délig még kérhető mozgóurna Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választópolgároknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni. Bayer Zsolt: És akkor most figyeljünk a taktikára! Szentkirályi Alexandra visszalépett a főpolgármester-jelöltségtől. A heves viadal közepén otthagyta az ütközetet, meghátrálást színlel éppen, s az ellenség már azt hitte, győzött, de éppen most jut halálos veszedelembe – írja Bayer Zsolt.