Péntek éjféltől a fővárosban is enyhítenek a járvány miatti korlátozásokon

Péntek éjféltől Budapesten is feloldják a járvány miatti korlátozásokat - értesült a Hír televízió. Így Pünkösd hétvégéjétől ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek a fővárosban is mint vidéken: látogathatók lesznek a sportesemények, a mozik, illetve kinyithatnak az éttermek belső részei is. A kötelező másfél méteres védőtávolságot azonban továbbra is be kell majd tartani és az időseknek fenntartott vásárlási idősávok is érvényben maradnak.