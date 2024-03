Pedofilsegítőnek nevezték Gyurcsány emberét, László Imrét

Megosztás itt:

A portál mindezt azzal magyarázza, hogy a Gazdagréti Szivárvány Óvodában a gyanú szerint gyermekeket zaklató férfi édesanyja vezető beosztást foglal el a Gyurcsány-párti polgármester mellett, ő a humánszolgáltatási igazgatóság vezetője.

Feljelentés

Kiskorú veszélyeztetése, közfeladati helyzettel visszaélés bűntett gyanúja miatt tettek feljelentést az újbudai pedofil ügyében. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, miután legalább két, az újbudai önkormányzat igazgatásában és fenntartásában álló intézmény munkavállalója lehetett az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint egy mosdóban fajtalankodott egy kisfiúval.

Ugyanakkor miután az egyik óvodában panaszt tettek ellene, nem kirúgták, hanem áthelyezték a kerület másik intézményébe.

A férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják.

A bírósági végzésben az is szerepel: adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el. Utóbbival egyelőre még nem gyanúsították meg.

Tényi emlékeztetett: az alaptörvény is rögzíti, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez, védelemhez és gondoskodáshoz.

A kiskorú sérelmére elkövetett, a gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények miatt indított büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni

– mutatott rá a bejelentő.

Egy hét várakozás

Lehetséges, hogy a DK-s és momentumos XI. kerületi vezetés már napok óta tud az ügyről – erről írt múlt pénteken a közösségi médiában az újbudai pedofilügy kipattanása után a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója. Király Nóra úgy fogalmazott:

Szülők juttatták el hozzám a levelet, melyben a Gazdagréti Óvoda igazgatónője arról tájékoztatta őket, hogy szexuális kényszerítés bűntett elkövetésének gyanúja miatt a rendőrség eljárást indított a Szivárvány Óvoda egyik volt dolgozója ellen.

A Ficsak-alapító hozzátette: az első információk sokkolóak és felháborítóak.

Az Origo megjegyzi, Király Nóra bejegyzésének önkormányzatra vonatkozó része kapcsán érdemes felidézni, hogy a baloldali vezetésű Újbuda március elsején egy sajtómegkeresésre kifejtette:

február 23-a, vagyis a rendőrségi adatgyűjtés kezdete óta tudtak az ügyről. A szülőket tehát egy hét elteltével tájékoztatták a helyzetről,

ami akkor is tény, ha az önkormányzat közlése szerint a nyomozás elrendeléséről szóló hivatalos értesítés február 29-én érkezett meg hozzájuk. A gyanúsított anyja a baloldali önkormányzatnál dolgozik.

A férfi már jó ideje gyanús volt a szülőknek, s egy kisfiú szülei jelezték is a problémát az óvónőknek, majd az óvodapedagógusoknak, valamint az intézményvezetőnek

- emlékeztetett a portál.

Ám mivel a gyanúsított anyja az önkormányzatnál dolgozik, nem mertek fellépni ellene. Hétvégi sajtótájékoztatóján Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője is azt állította, hogy ezen személyes kapcsolat miatt maradhatott érinthetetlen a gyanúsított.

Gyurcsány embere, az egykori sorozóorvos László Imre tehát mindent elkövethetett, hogy mentse a pedofil bűnözőt

- vonta le a végső következtetést az Origo, amely szerint

a polgármesternek már a botrány kirobbanása után le kellett volna mondania, és eltűnnie a közéletből.

László Imre, a kerület DK-s polgármestere a HírTV-nek azt állította: ő semmiről sem tudott. Hozzátette: az óvoda vezetője jegyzőkönyvbe mondta, hogy nem érkezett soha panasz az elkövetővel szemben.