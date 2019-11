Pedofilok ellen demonstrált a Mi Hazánk Mozgalom és a Betyársereg

A fiatal nemzedéknek a következő időszakban nemcsak a magyar nemzetépítő politika stafétabotját kell majd átvennie, hanem szembesülnie kell a nemzettagadás egyre erőszakosabb politikai és szellemi képviselőivel is - jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Ahhoz, hogy a polgári kormányzásnak valóban legyen jövője Magyarországon, a Fidelitas segítségére is szükség van - erről Gulyás Gergely, beszélt az ifjúsági szervezet XVI. tisztújító kongresszusán. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: Nyugat-Európában olyan társadalmi jelenségek ütötték fel fejüket, hogy ma konzervatívnak, kereszténynek maradni, annyit jelent, mint normálisnak lenni. Visszajöttek a kommunisták, már betették az ajtón az egyik lábukat - mondta a Fidesz pártigazgatója a Fidelitas tisztújító kongresszusán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott nem szabad hagyni, hogy betegyék az összes lábukat, mert akkor tönkretesznek mindent: elveszik a nemzeti öntudatot, az emberek reményét, mert azt hiszik, nekik mindent lehet. Tagadja Lackner Csaba, hogy ő szerepel a Magyar Nemzet és a Hír TV által nyilvánosságra hozott hang- és videó felvételeken - az MSZP-ből kizárt kispesti politikus erről az RTL-nek nyilatkozott. A Hír Tv-nek viszont ma már nem cáfolta, igaz nem is erősítette meg Lackner, hogy ő szerepel-e a nyilvánosságra került felvételeken. Nem maradhat következmények nélkül amennyiben bebizonyosodik, hogy Máté Gábort is terheli felelősség Gothár Péter zaklatási ügyében – jelentette ki a Hír Tv híradójának az LMP országos elnökségének titkára. Kanász-Máté azt mondta, ebben az ügyben azonban alapos vizsgálatra van szükség. Arra a kérdésre, hogy akár igazgatói tisztségéről is le kell-e mondania, a politikus már nem adott egyértelmű választ. A kormány megbecsüli a pedagógusokat és kész megvizsgálni további bérigényeiket- reagált a kormány a mai pedagógus tüntetésre. Az ellenzéket és Sorosékat csak a hatalom érdekli, nem a pedagógusok - közölte a Fidesz. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára lett a Magyar Orvosi Kamara új elnöke. A vizitdíj idején regnáló Kincses Gyula a 16 éve a MOK-ot vezető Éger Istvánt váltja. A nyugdíjasoknak kézbesített rezsiutalványok kétharmadát már beváltották a postákon, a beváltott utalványok összértéke meghaladta a 15 milliárd forintot - közölte a Magyar Posta. 1700 milliárd forintot takarítottak meg eddig a magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően - jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára. Schanda Tamás hozzátette: az elmúlt 7 évben kevesebb mint a felére, 41 százalékra csökkent a magyar háztartások közműtartozása. Több mint háromszáz kistelepülésen indul meg a temető korszerűsítés a Magyar falu program keretében. A hazai forrásból megítélt támogatásra önkormányzati és egyházi temetők is pályázhattak. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér nagy előnyökkel jár a lakosság számára, hiszen bárki nyomon követheti a leleteit és kezeléseit, akár saját otthonából is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormány dolgozik a kisállattenyésztés támogatásán - mondta Nagy István agrárminiszter. A Fidesz szerint a klímavédelem ügyében szavak helyett cselekvésre van szükség. A párt brüsszeli képviselői ezért is támogatták az klímavészhelyzettel kapcsolatos uniós határozat kihirdetését - mondta Magyarország élőben című műsorunkban Hidvéghi Balázs. A kormánypárt európai parlamenti képviselője szerint mindannyiunk felelőssége, hogy megőrizzük a természetet, ehhez viszont felelős hozzáállásra van szükség. Diplomáciai akadémia nyílik jövő szeptembertől, ennek elvégzése a feltétele lesz annak, hogy valaki a Külgazdasági és Külügyminisztériumban dolgozzon - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésével versenyképes képzési rendszert hoznak létre azoknak, akik a magyar diplomáciai karban akarnak dolgozni, a magyar nemzeti és gazdasági érdekeket akarják képviselni. Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet azt állítja, hogy egyik harcosa volt az a késes támadó, aki két embert megölt és többeket megsebesített pénteken London egyik hídján - jelentette szombaton a terrorszervezet szócsöveként működő Aamák „hírügynökség". Egy terrorcselekményért elítélt és próbaidőre szabadlábra helyezett merénylő követte el a tegnapi terrortámadást Londonban. A rendőrök a helyszínen agyonlőtték a 28 éves elkövetőt, aki késsel támadt járókelőkre a London-hídnál. Elfogták a hágai késes támadás feltételezett elkövetőjét, egy 35 éves férfit - közölte a holland rendőrség. Tizenéves gyerekek a péntek esti hágai késelés sebesültjei - közölte a holland közszolgálati televízió. Csehország a migránskérdésben nem hajlandó semmiféle meghátrálásra - szögezte le Andrej Babis cseh miniszterelnök. Az egész magyar régészet számára komoly megbecsülést szereznek azok a magyar kutatók, akik immár generációk óta végeznek feltárásokat Egyiptomban - mondta Áder János államfő, miután ellátogatott a Théba nekropoliszában folyó munkálatok helyszínére. A magát magyar-kiwinek nevező Claire Szabót választotta elnökévé szombaton az Új-Zélandon kormányzó Munkáspárt - jelentette a The New Zealand Herald című helyi lap. A katasztrófamentők befejezték a kutatást az albániai földrengés halálos áldozatai és esetleges túlélői után, a halottak száma 50, a sérülteké mintegy 2000 - jelentette be Edi Rama miniszterelnök. Az érintettek gyorssegélyezésével megkezdte az albániai földrengés károsultjainak ellátását az Ökumenikus Segélyszervezet. Lemond a tisztségéről január 18-án Joseph Muscat máltai miniszterelnök, akivel szemben felmerült az a vád, hogy politikailag beavatkozott a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró meggyilkolása ügyében folyó vizsgálatba. Ígéretét betartva benyújtotta lemondását szombaton a parlamentnek Ádil Abdel Mahdi iraki miniszterelnök - közölte az al-Arabíja televízió, amely szerint a távozása ellenére is halálos áldozatokat követelő tüntetések voltak az országban. Meglincselt a feldühödött tömeg két embert Beniben, a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, mert azt állították róluk, hogy tagjai annak a fegyveres milíciának, amely több száz civilt ölt meg az elmúlt időszakban a városban és környéké Harminckilenc határsértőt tartóztattak fel a Baranya megyei Kislippónál - közölte a rendőrség. Aki bármilyen okból azt gondolná, hogy mérséklődött az Európára nehezedő migrációs nyomás, nézze meg a déli határon készített felvételeket. Amit 2015 óta láttunk, az még csak a kezdet – írta Dömötör Csaba államtitkár Facebook-oldalán. Egy ember életét vesztette, amikor két személyautó frontálisan összeütközött a 83-as főúton, Győrszemere és Tét között - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy kamion motorossal ütközött Kecskemét közelében szombat délután, a balesetben a motoros életét vesztette - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését. Női kézilabda-vb: Magyarország - Kazahsztán 39:15 A MOL-Pick Szeged házigazdaként tíz góllal legyőzte a horvát PPD Zagreb csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában. Női röplabda Extraliga: MTK Budapest-Békéscsabai RSE 1:3