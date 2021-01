Pécsi figyelemelterelés

Előnyt jelent az, hogy Magyarországon már öt engedélyezett vakcina van és egyre nő az emberek bizalma a védőoltás iránt - mondta a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth rádióban. Merkely Béla elégedettséggel jelentette be, hogy a Semmelweis Egyetemen az orvosok 99,9 százalékát beoltották, a szakdolgozók esetében ez az arány 87 százalékos. Merkely Béla hangsúlyozta: az oltásnak semmi szövődménye nincs, és a legjobb megoldás, hogy a védettséget egyéni, családi és nemzeti szinten megszerezzék az emberek. 90 százalék feletti hatékonyságú a Szputnyik V vakcina - mondta Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója. 1307 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 367 586-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 524 főre emelkedett. Újabb Moderna-vakcinaszállítmány érkezett Magyarországra. Több tízezer regisztrált legidősebb oltására lesz lehetőség - nyilatkozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője. György István Közölte: megkezdődik a legidősebbek beoltása, ennek előkészítéseként a háziorvosok kaptak egy tájékoztató levelet, amely az oltási programot is ismerteti. A koronavírus elleni vakcinabeszerzésben Magyarország megelőzte az uniós tagállamokat - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A vendéglátás korlátozásainak feloldásáért szervezett tüntetést a budapesti Hősök terén a „Tömeges üzletnyitás” facebook-mozgalom és a „Le az adók 75 százalékával” párt. Mindenkinek joga van kifejezni a nem tetszését, de nem partizánakciókkal és nem törvényellenes cselekedetekkel - hangsúlyozta Híradónknak a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Kovács László közölte: a tiltakozásnak konszolidált körülmények között helye lehet, de tudomásul kell venni, hogy a járvány miatt muszáj volt korlátozó intézkedéseket hozni. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke hangsúlyozta: a szabályokkal szembeszegülők több százezer forintos bírságot és féléves bezárást kockáztatnak, ami nem segíti elő a túlélést. Fejezzék be a halálkampányt és ne használják eszközként ehhez a vendéglátósokat - szólította fel a baloldalt a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc felháborítónak nevezte, hogy a vendéglátósokat jogszabályellenesen kinyitásra biztató szervezkedés mögött a Gyurcsány-lista egyik embere áll. Úgyis az lesz, amit Gyurcsány akar - így reagált a Fidesz alelnöke a Bayer show-ban arra, hogy Jakab Péter bejelentette, részt akar venni az ellenzéki miniszterelnöki előválasztáson és az egyesült baloldal miniszterelnöke lenne. Kubatov Gábor megjegyezte, az ellenzéki pártok korábban még egymást támadták, és most sem Magyarország jobbá tételén, hanem azon dolgoznak, hogy hogyan kerüljenek hatalomra. A Kereszténydemokrata Néppárt felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a gyermekek megkeresztelését betiltani akaró környezetügyi szakértőjét, Békés Gáspárt azonnal távolítsa el hivatalából. Hétfőn debütálnak a nemzetközi adózás legújabb szabályai, amelyek előírják a határon átnyúló agresszív adótervezési struktúrák kötelező jelentését az adóhivatalnak - közölte Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó alóli mentességével a koronavírus-járvány gazdasági hatásaiból való kilábalás is rövidebb, könnyebb lehet - mondta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója. Az országgyűlési képviselők és a nemzetiségi szószólók is eleget tettek a január 31-ei határidőig vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek - közölte Hargitai János (KDNP), az Országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke. Újraindulhat a magyar sertésexport Japánba - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter közölte: ez azt jelenti, hogy Magyarország mentesül az afrikai sertéspestis miatt elrendelt korlátozások alól, így Európából elsőként a magyar sertéshús-termékek térhetnek vissza a távol-keleti ország polcaira. Több mint 200 millió forintból újult meg az Eötvös József Főiskola campusa - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A hetedik európai uniós államban, Spanyolországban is sikerült elérni a törvényben meghatározott limitet, a székely petíció támogatóinak száma meghaladta a szükséges 40 ezret az ibériai államban. A kezdeményezés minden bizonnyal érvényes és eredményes lesz, hiszen a szükséges egymillió szignót már korábban sikerült összegyűjteni, hat európai uniós államban már előzőleg összegyűlt a kellő számú aláírás. A világon 102,5 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 56,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Horvátországban meghaladta az ötezret a koronavírus-fertőzésben elhunyt áldozatok száma. Szerbiában a koronavírus-fertőzés szövődményeiben elhunytak száma elérte a négyezret, a járvány megfékezése érdekében Belgrád egyre több oltóanyag beszerzését jelentette be. Oroszország Szputnyik V védőoltást szállított a szakadár kelet-ukrajnai Donyeck megyébe, 32 százalékkal csökkent az új koronavírus-fertőzöttek száma. Mintegy 180 millió euró veszteséget jelent az olasz államháztartás számára az Ötcsillag Mozgalom által kezdeményezett állampolgári alapjövedelem. Eddig 1 millió 370 ezer olasz élt a lehetőséggel. Az Egyesült Királyságban az elmúlt 24 órában 23 275 új fertőzöttet azonosítottak, a hónap elején még 60-70 ezer között volt a regisztrált napi esetek száma. 17 millió AstraZeneca/Oxford oltást kap Pakisztán az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezte COVAX program keretében - közölte a dél-ázsiai ország tervezési minisztere. A vakcinából akár 7 millió adag is érkezet márciusig. További szigorításokat vezetnek be az Egyesült Államokban a koronavírus-járvány terjedése miatt. Jövő hét keddtől kötelező lesz maszkot viselni a tömegközlekedési eszközökön. Eddig több mint 26 millió megbetegedést és 450 ezer halottat regisztráltak. Amikor az Egyesült Államok és Európa egységben van, hatalmas befolyással bír, amikor megosztott, az probléma - hangsúlyozta Barack Obama volt amerikai elnök a spanyol közszolgálati televíziónak adott interjúban. Nagy-Britannia felvételét kéri az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség elnevezésű szabadkereskedelmi szerveződésbe - közölte a brit külkereskedelmi minisztérium. Alekszej Navalnij ellenzéki politikust támogató tüntetések voltak az orosz Távol-Kelet és Szibéria több városában. 261 embert vettek őrizetbe. Őrizetbe vette a rendőrség Julija Navalnaját, Alekszej Navalnij letartóztatott orosz ellenzéki politikus felségét Moszkvában. Navaljanát egy tiltakozó akcióról szállították el. Az Egyesült Államok elítéli az orosz hatóságok kemény fellépését az Alekszej Navalnij letartóztatott ellenzéki orosz politikust támogató tüntetések résztvevőivel szemben - közölte az amerikai külügyminiszter. Műszaki hiba miatt kényszerleszállást hajtott végre Washingtonban a Lenín Moreno ecuadori elnököt és kormányának több tagját szállító repülőgép. Senki nem sérült meg. Mostantól akár félmillió forintra büntethetők a balesetveszélyes „horrorkaravánok” - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Őrizetbe vették a rendőrök a Vácon drogot terjesztő apát és fiát - közölte a rendőrség. Vas Kata Blanka bronzérmet szerzett a belgiumi Oostendében rendezett terepkerékpáros világbajnokság női U23-as versenyében. Labdarúgó NB I: ZTE FC - Paksi FC 4:4 A kedvezőtlen feltételek miatt elhalasztották a női alpesi sízők világkupa-sorozatának garmisch-partenkircheni szuperóriás-műlesikló futamát.