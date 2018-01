Pécsett keresik a legerősebb jelöltet, Csepelen nincs elmozdulás

Gesztusokkal próbálja előmozdítani az ellenzéki összefogást az Együtt. A párt több körzetben is egyoldalúan visszaléptette a jelöltjét, de cserébe azt próbálja kikényszeríteni, hogy Csepelen a négy éve az ellenzéki összefogás jelöltjeként győztes Szabó Szabolcs egyedül indulhasson a fideszes Németh Szilárd ellen. Az Együtt politikusa a Hír TV reggeli műsorában is az együttműködés mellett tett hitet.

– Azokban a körzetekben, ahol vagy inkumbens jelölt van – tehát aki most is országgyűlési képviselő –, vagy olyan jelölt van, aki képes megnyerni a körzetet, annak a javára visszalépünk. Szerintünk ezt kell tennie a többi pártnak például Csepelen és Soroksáron is, úgy tudunk nyerni könnyen és egyértelműen, ha az MSZP nem indít rám jelöltet – szögezte le a politikus.

Formálódik az ellenzéki oldal Kecskeméten is – Vágó Gábor korábbi LMP-alapító hétfőn jelentette be, hogy jelölteti magát szülővárosában. 2010-ben már megmérette magát egyéniben, akkor kevesebb mint 9 százalékot szerzett. Most nagyobb esélyt érez a győzelemre. „A legfontosabb, hogy a választók tudják, ki az esélyes jelölt mindenhol. Úgy érzem, hogy a Bács-Kiskun megyei 1-es körzetben én vagyok az esélyes jelölt, és ezzel pont egységesíteni tudom a változásért küzdő embereknek az akaratát, ha képesek leszünk leváltani a Fideszt” – nyilatkozta a Hír TV-nek.

Pécsett választási fórumot tartott a Gulyás Márton aktivista által létrehozott Közös Ország Mozgalom – a csoport a következő hetekben 13 olyan választókörzetben végez közvélemény-kutatást a Závecz Research közreműködésével, ahol az ellenzéknek van esélye nyerni. A függetlenként induló Mellár Tamás mögé már beállt az MSZP és a Párbeszéd, valamint a szocialisták Gyurcsány-párttal való megegyezése miatt a DK-ra is számíthat. „Ezt a mérést elfogadom magamra nézve, és most önök előtt is megerősítem azon szándékomat, hogy amennyiben a mérés szerint nem én vagyok a legesélyesebb jelölt, akkor visszalépek a legesélyesebb jelölt javára” – emelte ki a független országgyűlési képviselőjelölt.

Az eseményen a jobbikos jelölt végül betegség miatt nem vett részt. A momentumos képviselő kitérő választ adott, az LMP-s jelölt viszont kijelentette, hogy akkor sem lépne vissza, ha a kutatás azt hozná ki, hogy nem ő a legesélyesebb ellenzéki politikus az egyéni mandátumra.