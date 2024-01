Pécsen egyelőre nem sikerült megegyeznie a Tüke busznak és a szakszervezetnek + videó

Már 16 százalékos Vitézy Dávid támogatottsága + videó

Nem jelezte még indulási szándékát Vitézy Dávid a főpolgármesteri helyért, azonban egy részben fiktív indulókra alapozott közvélemény-kutatás szerint így is 16 százalékon áll a versenyben. Elemzők szerint ez azért is lehetséges mert a jelenlegi főpolgármester egyre több hibát vét, és már a saját szavazói is elpártolnak tőle.