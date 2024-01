Pécs balliberális vezetése, egyenként 35 millió forintért festett fel zebrákat + videó

Nem is lehet tudni azt, hogy melyik az a kivitelező cég, amelyik ezt meg fogja valósítani. Ez ügyben még titkolózások vannak. Kíváncsiak vagyunk, hogy e mögött a cég mögött ki áll, kihez köthető ez a cég. Ezért is szeretnénk bekerülni a pécsi önkormányzatba, hogy ezeket a visszásságokat, gusztustalan túlárazásokat megszüntessük, és megtegyük a megfelelő lépéseket. Ha kell, adatokat gyűjtsünk és feljelentéseket is tegyünk ezekben az ügyekben – hangsúlyozta Varga Tamás, a Mi Hazánk Mozgalom regionális igazgatója.

