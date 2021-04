Patkányméreggel ment a szomszéd ellen, majd később a kés is előkerült

2584 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 776 983-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett. Már 3 millió 870 ezer embert beoltottak, közülük 1 millió 822 ezren a második adagot is megkapták. Az Európai Unión belül kiemelkedő a magyarországi oltások sebessége, Máltával „együtt vezetjük” az európai rangsort - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. A statisztikák azt mutatják, hogy a magyar oltási terv kifejezetten sikeres, Magyarország az Európai Unió második legátoltottabb és legvédettebb országa - közölte György István, a Miniszerelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Már nem a vakcinamennyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást - hangsúlyozta György István, az oltási munkacsoport vezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Működik az online időpontfoglaló a koronavírus elleni oltásokra, a regisztráltak a következő napokban a Sinopharm-vakcinával történő oltásokra foglalhatnak időpontot - közölte a koronavirus.gov.hu Rendkívül hatékonyak a Magyarországon használt vakcinák - hangsúlyozta Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az országos oltási program részeként az Audi Hungaria megkezdte munkatársainak első körös, koronavírus elleni oltását a vállalat területén. Megkezdődött a börtönökben a fogvatartottak oltása - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága. KSH: Februárban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 9,8 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset pedig 9,5 százalékkal emelkedett. Tovább bővíti mátészalkai tejipari gyárát a holland tulajdonú FrieslandCampina Hungária Zrt., az 5,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 980 millió forint támogatást ad - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Mintegy 200 millió forint kormányzati támogatásból újul meg a Jászapáti Tölgyes Strandfürdő , a tervek szerint az új csúszdapark május végére elkészül - közölte a Jászság fideszes országgyűlési képviselője. Miközben az Európai Bizottság illetékesnek érzi magát abban, hogy foglalkozzon az illegális migránsok jogaival, nem érzi magát illetékesnek abban, hogy végre foglalkozzon az őshonos európai közösségek jogaival - mondta Pánczél Károly. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke Magyarország élőben című műsorunkban közölte: bírósághoz fordultak a kezdeményezők, hogy kikényszerítsék, az EU fogadjon el normákat az őshonos nemzeti közösségek jogainak védelmében. A megújuló energiával és az energiahatékonysággal összefüggő tapasztalatokról egyeztetett a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a szerb Bányászati és Energetikai Minisztérium államtitkáraival. Németországnak és Kínának az Egészségügyi Világszervezet révén kölcsönösen el kell ismernie az új típusú koronavírus ellen használt oltóanyagokat - mondta Angela Merkel német kancellár. Megjelent Izrael különböző részein is a koronavírus indiai változata, de továbbra is folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma. A világon 149,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 86,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában május 5-től a fertőzési rátától függetlenül valamennyi végzős diák visszatérhet az iskolapadokba minden olyan településen, amelyet nem helyeztek vesztegzár alá. Észak-Macedóniában kinyithattak a kávézók és éttermek teraszai, Szerbiában nem enyhítenek a május 1-jei és az ortodox húsvéti ünnepekre. Várhatóan júniustól lehet oltani az EU-ban a 12-15 éves korosztályban a Pfizer/BioNTech-vakcinával - mondta a német cég vezérigazgatója. Bejelentette lemondási szándékát Arlene Foster Észak-Írország miniszterelnöke. Rómában a rendőrökkel való összecsapásba torkollott a mozgóárusok utcai tüntetése, akik a szolgáltatások liberalizációjáról szóló európai, úgynevezett Bolkenstein-irányelv ellen tiltakoztak. Joe Biden amerikai elnök kijelentette kongresszusi országértékelő beszédében, hogy „alig száz nappal a beiktatása után Amerika ismét mozgásba lendült”. Jogerősen egy év - két évre felfüggesztett - fogházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a nőt, aki az orvosi utasítást figyelmen kívül hagyva, több órás késéssel vitte vissza a kórházba a műtét után hazaengedett, egyéves gyermekét. Az szja-bevallási tervezetük postázását mintegy 225 ezren kérték április 15-éig; a tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyamatosan postázza az igénylőknek a nyilvántartásában szereplő címükre - közölte a NAV. Közös tévéműsort és közösségi médiára szánt tartalmakat készít ezentúl a Nemzeti Filmintézet és a HírTV a magyar filmekről, a magyar filmipar szereplőiről és a moziba járást népszerűsítő tartalmakról. A Magyar Film Napjához kötődve új heti filmes magazin indul a HírTV-n Svenk címmel. Az első adás május 1-jén 22 óra 30 perckor lesz. Férfi kézilabda Eurokupa: Spanyolország - Magyarország 28:30 Labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntő, első mérkőzés: Paris Saint-Germain - Manchester City 1:2 Kőrösi Ágnes nyolcaddöntőbe jutott a tollaslabdázók kijevi Európa-bajnokságán. A Szekszárd legyőzte a Sopront a női kosárlabda NB I döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1:1-re egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. A DEAC a legjobb négy közé jutott a férfi kosárlabda NB I-ben, miután a negyeddöntős párharc ötödik mérkőzésén 88:85-re legyőzte az Alba Fehérvár együttesét. Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - DVSC Schaeffler 31-:29 Férfi vízilabda ob I: Eger - OSC 11:16; Tatabánya - BVSC Zugló 4:18; Debreceni VSE - VasasPlaket 1:19; Szentes - Miskolci VLC 9:14; PVSK - Szeged 9:7; UVSE - Kaposvári VK 9:9; Budapesti Honvéd SE - KSI SE 17:8