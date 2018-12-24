2018. december 24.,
hétfő, Ádám, Éva napja

Pásztorok, pásztorok örvendezve sietnek Jézushoz Betlehembe

Hír TV

2018. december 24., hétfő 06:30, frissítve: hétfő 07:58

Nagyvázsony apraja-nagyja részt vett a település hagyományos élő Betlehemi Játékában. A 25 perces előadásban óvodások, iskolások, nyugdíjasok, táncosok, dalosok és élő jószágok elevenítették meg a Szent Család történetét.

A turisztikailag is vonzó eseményhez a Kinizsi Vár szolgáltatott misztikus történelmi környezetet. A szervezők forralt borral, teával és sült gesztenyével várták a látogatóikat. Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a szombaton megtartott ünnepen a PestiSrácok.hu-nak elmondta: elegük van abból, hogy tiltják és korlátozzák az egyik legfontosabb keresztény ünnep, a karácsony megélését, elveszik a “Krisztus”, a “keresztény” kifejezéseket és az ünneplést is rossz szemmel nézik. Ezért is határozták el, hogy a születéstörténetet minden eddiginél látványosabban és meghittebben adják elő.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Rendőrökkel csaptak össze a tüntetők

2

MTI

Sós Csaba: A pénz áll annak a hátterében, hogy a fél úszóválogatott nem ment a vb-re

3

Hír TV

Orbán Viktor: Aki mást állít, az hazudik

4

Hír TV

Apáti Bence és Jeszenszky Zsolt eljátszották Kunhalmi Ágnest

5

Hír TV

„Gyurcsány zsebforradalmárként vezeti tanítványait” – véli az államtikár

6

Hír TV

Újabb tüntetés zajlott Budapesten