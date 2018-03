Párttársa szerint le akarják járatni Semjén Zsoltot

A lejárató kampány részének tartja a Semjén Zsolt külföldi vadászútjaival foglalkozó cikkeket a kereszténydemokraták frakcióvezetője. Harrach Péter szerint a miniszterelnök-helyettes hobbija kijön a parlamenti fizetéséből.

„Sok olyan magyar vadászt ismerek, aki részt vesz külföldi szervezett vadászatokon. Nem hiszem, hogy egy miniszterelnök-helyettes fizetése olyan kevés lenne, hogy ne lenne rá képes, hiszen sok magyar vadász is így hódol a szenvedélyének. Mindenkinek más a szenvedélye, van, aki vadászik, van, aki horgászik, van, aki túrázik. Ő ezt választotta, ezt csinálja, ez magánéleti kérdés” – emelte ki.

A Fidesz szóvivője azt mondta: a hírből csak annyi igaz, hogy Semjén Zsolt szeret vadászni, külföldön is. Puskás Imre szerint minden más kitaláció. „Szerintem az elmúlt napok hírei két biztos dolgot állítottak, amit nem tudunk és nem is kell kétségbe vonni. Semjén Zsolt szeret vadászni, ezt egyébként a miniszterelnök-helyettes úr az elmúlt sok évben büszkén vállalta, tehát ez nem volt meglepetés. Azt is megtudtuk, hogy ennek a szenvedélyének még külföldön is szokott időnként hódolni. Minden egyéb állítás, úgy gondolom, a kitaláció kategóriájába tartozik.”

A Magyar Nemzet pénteken számolt be arról, hogy Orbán Viktor helyettese 2012 óta rendszeresen jár Svédországba vadászni, amely becslések szerint alkalmanként négy-ötmillió forintnak megfelelő összegbe került. A lap szerint az is előfordult, hogy egy egész hotelt kibéreltek Semjénék számára, hogy ne találkozzanak magyarokkal. A méregdrága utakra Semjén Zsoltot a Földművelésügyi Minisztérium egyik korábbi főosztályvezetője is elkísérte.

A mentelmi bizottsággal vizsgáltatná meg a Jobbik Semjén Zsolt vagyonnyilatkozatát. Volner János, a párt országgyűlési képviselője azt mondta: Orbán Viktor helyettese az illetékes parlamenti bizottság előtt tisztázhatná, hogy miből tudta kifizetni a több millió forintos külföldi vadászatait.

„Szerintem fontos felvetni a mentelmi bizottságon belül azt, hogy Semjén Zsolt vagyonnyilatkozata megfelel-e a valóságnak. Több millió forintos, jelentős költségekkel járó vadászatokról van szó, ezeknek minden esetben utána kell nézni. Hogyha a képviselő úrnak nincs semmilyen takargatnivalója ezzel kapcsolatban, akkor az ő érdekét is szolgálja, hiszen igazolhatja, hogy legálisan van ennyi pénz birtokában” – mondta a jobbikos politikus.

Vágó Gábor szerint az elhibázott vagyonbevallási rendszer miatt fordulhat elő, hogy a miniszterelnök-helyettes jogi következmények nélkül közpénzből űzi hobbiját. Az LMP képviselőjelöltje azt mondta: saját népszavazási kezdeményezésük és törvényjavaslatuk is van arra, hogy büntetőjogi következménye is legyen annak, ha valaki eltitkol adatokat a vagyonbevallásában.

„Az biztos, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer úgy, ahogy van, bolhacirkusz, mivel nincs semmilyen jogi következménye. Ez a népszavazási kezdeményezés arról szól, és az LMP törvényjavaslatot is nyújtott be ennek érdekében, hogy ha valaki hazudik a vagyonnyilatkozatában, azt bűncselekménynek lehessen tekinteni. Szerintem az, aki kéjjel öl, és nem tiszteli a vadat, az nem vadász, hanem csak puskás ember” – fogalmazott a képviselőjelölt.