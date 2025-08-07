Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

Megosztás itt:

Leleplezte Rácz András „Oroszország-szakértő” módszertani következetlenségét a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzése. Rácz, bár Oroszország szakértőjeként aposztrofálja magát, az orosz–ukrán háború kitörése után mégis az Ukrajnával kapcsolatos közlései miatt került reflektorfénybe, amelyek „egybe szoktak esni a kijevi vezetésnek kedves értelmezésekkel”.

A „szakértő” módszertani „rugalmasságát” két közelmúltbeli esemény, Sebestyén József halálra verése és a palágykomoróci templom felgyújtása kapcsán mutatja be az elemzés. Rácz mindkét esettel kapcsolatban élesen kormánykritikus állításokat tett, az igazi érdekességet azonban az jelenti, hogy mivel alapozta meg állításait.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!