Belföld

Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő"

2025. augusztus 07., csütörtök 08:00 | Magyar Nemzet
Rácz András Újságírásért Alapítvány

Rácz András „Oroszország-szakértő” retorikája nem a függetlenséget, hanem a politikai szándékokat tükrözi – derül ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány friss elemzéséből. A szakértőként szereplő Rácz állítólag következetes elemzései mögött szelektív mérce és politikai ízlés szerinti válogatás sejlik fel.

  Pártszimpátia alapján osztja az észt? – Lebukott a „független szakértő

Leleplezte Rácz András „Oroszország-szakértő” módszertani következetlenségét a Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzése. Rácz, bár Oroszország szakértőjeként aposztrofálja magát, az orosz–ukrán háború kitörése után mégis az Ukrajnával kapcsolatos közlései miatt került reflektorfénybe, amelyek „egybe szoktak esni a kijevi vezetésnek kedves értelmezésekkel”.

A „szakértő” módszertani „rugalmasságát” két közelmúltbeli esemény, Sebestyén József halálra verése és a palágykomoróci templom felgyújtása kapcsán mutatja be az elemzés. Rácz mindkét esettel kapcsolatban élesen kormánykritikus állításokat tett, az igazi érdekességet azonban az jelenti, hogy mivel alapozta meg állításait.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

Zelenszkij eltüntethette a terhelő bizonyítékokat – botrány a kijevi vezetés körül

