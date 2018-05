Pártszakadást vizionál Toroczkai

Kilátásba helyezte a Jobbik szakadását Toroczkai László. A politikus szerint a tagság nagy részének igénye van arra, hogy a párton belül egy új platform jöjjön létre. Az elnökválasztást szoros küzdelemben elbukó Toroczkai arra utalt, hogyha bármilyen retorzió éri a mellette kiálló tagokat, akkor akár egy önálló mozgalmat is alakíthatnak. A korábbi Jobbik-alelnök szerint ugyanolyan tisztességtelen eszközökkel kampányoltak ellene a tisztújításon, mint amit a Fidesz propagandagépezete pártjával szemben alkalmazott. Ezért azt ígérte, hogy mostantól nem tartja be a párt több íratlan szabályát sem, és egyebek között a kormánypárti médiumok meghívását is el fogja fogadni.

Károsnak tartja a Jobbik szóvivője a sajtón keresztül történő üzengetést pártügyekben. Mirkóczki Ádám szerint Toroczkai Lászlónak az érintettekkel kellene megbeszélnie a problémákat.

„Borzasztó károsnak tartom, hogyha a párt belső fórumaira tartozó vélt vagy valós ügyeket a sajtón keresztüli üzengetéssel próbáljuk elő- vagy hátramozdítani. Finoman fogalmazok, nagyon nem tartom ezeket a nyilatkozatokat szerencsésnek. Ha nekem bajom van, adott esetben a mindenkori pártvezetéssel, vagy bármilyen a Jobbikban működő grémiummal, fórummal, akkor azt azokkal kell megbeszélnem első körben, és nem a sajtón keresztül üzengetni” – mondta a szóvivő.