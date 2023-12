Pártreakciók a Brüsszelben történtekre + videó

Orbán Viktor azért nem vett részt az ukrán EU-csatlakozás megkezdéséről szóló szavazáson, mert a német kancellár kiküldte a teremből - legalábbis így reagált a DK arra, hogy a miniszterelnök nem szavazta meg a tervezetet.

Az LMP pedig amellett kardoskodott, hogy Magyarország érdeke Ukrajna uniós csatlakozása, bár Kijev szerintük nem tudta teljesíteni az ehhez szükséges feltételeket.

A Mi Hazánk azonban már ellenzi Ukrajna csatlakozását. Dócs Dávid alelnök arról beszélt, hogy a háborút tekintve is áthelyeződött a hangsúly, hiszen a közel-keleten újabb konfliktus tört ki.