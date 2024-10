Pártoskodó, elfogult mérési eredményt hozott ki a Tisza Párt javára a balliberális oldal kutatója

Megosztás itt:

Véres kardként hordozták körbe a Tisza Párt köreiben és az ellenzéki sajtóban azt a közvélemény-kutatást, amelyet a Momentumnak is dolgozó 21 Kutatóközpont készített a Partizán megrendelésére, s amely alapján a Tisza Párt két százalékkal előzi a Fideszt az elméletileg biztos pártválasztók körében (42 versus 40 százalék).

Hogy mennyiben pártatlan egy ellenzéki beállítottságú közvélemény-kutató cég által készített felmérés, amit egy ellenzéki csatorna rendelt meg, és egy ellenzéki pártot hoz ki győztesnek, az olvasó fantáziájára bízzuk.

Ugyanakkor az egész folyamat fellibbenti a fátylat pár sajátosságról. Például arról, hogy ezt a közvélemény-kutatási eredményt Magyar Péter már a vasárnapi élőben beharangozta.

Önmagában az, hogy a Tisza Párt elnöke, illetve a kampánystábja jóval azelőtt tud az elvileg nem általuk, hanem a Partizán által megrendelt kutatás eredményeiről, hogy azt egyáltalán nyilvánosságra hoznák, egészen szoros együttműködést feltételez a két (három) fél között. S nem feltétlenül olyat, ami a szabad, független, objektív sajtó, a pártatlan és hiteles közvélemény-kutató cég, és a mindenféle befolyásolást roppantmód elítélő ellenzéki párt között hitelességi kérdések nélkül védhető.

A jelenség akár azt a kérdést is felvetheti, van-e még bármi különbség a Tisza Párt kampánystábja, a Partizán és a 21 Kutatóközpont között? Aztán ott van maga a kutatócég, a 21 Kutatóközpont, aminek pártatlanságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy vezetője, Róna Dániel közgazdász-politológus megfordult már szakértőként a Párbeszéd Magyarországnál, segítette Botka László, Karácsony Gergely kampányát, s a Momentumnak is dolgozott/dolgozik. A 21 dolgozik még Pikó Andráséknak és a baloldali bajai önkormányzatnak is.

A teljes cikk a Mandiner honlapján olvasható.

Fotó: Attila Kisbenedek/AFP