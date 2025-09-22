Parlamenti határozati javaslat indul Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotránya miatt + videó

Megosztás itt:

A volt vezérkari főnök olyan eseményeken hordott magánál fegyvert, amelyeken saját szimpatizánsainak tartott beszédet. Ruszin-Szendi Romolusz ezt annyira komolyan gondolta, hogy még egy lakossági fórumra is magával vitte a fegyverét - ezt a Tisza Párt elnöke is elismerte. Magyar Péter hiába ismerte be korábban, hogy a Tisza párt politikusánál volt fegyver, később már kerülte a válaszadást a botrányról.

Gyerekek körében is éles fegyverrel jelenhetett meg rendezvényeken Ruszin-Szendi Romulusz – derül ki egy újabb felvételből, amelyet a Mandiner osztott meg. A laphoz eljuttatott képek alapján a volt vezérkari főnök a Tisza Párt egy korábbi gyűlésén is pisztollyal a kabátja alatt állhatott Magyar Péter mellett.