Parlamenti határozatban mondtak nemet a „Soros-tervre” a kormányerők

Parlamenti határozatban mondtak nemet a bevándorlásra és a kötelező migrációs kvótára a kormányerők. A Jobbik velük szavazott, holott a kötvényüzletet ezúttal sem volt hajlandó elutasítani a Fidesz és a KDNP. A Jobbik beleírta volna a határozatba, hogy a gazdag bevándorlók tömeges befogadása is veszélyt jelentene Európa kultúrájára. Múlt héten derült ki, hogy a kötvényüzlettel húszezer bevándorló vásárolt magának magyarországi letelepedést és azzal szabad mozgást az Európai Unióban.

Két perc helyett egy vagy két óra gyűlöletkeltés folyik a parlamentben – így kommentálta a kormánypárti képviselők javaslatára kezdeményezett bevándorlásellenes vitanapot az LMP miniszterelnökjelöltje.

„Gyakorlatilag a Fidesz–KDNP láthatóan cirkuszt csinál a magyar parlamentből, és ahelyett, hogy a magyar embereknek az érdemi problémáiról és dolgairól beszélne, ahelyett egyik éjszakáról a másik hajnalra beterjesztettek egy olyan határozati javaslatot, ami semmi másról nem szól, mint arról, hogy Magyarországon még tovább hergeljék az embereket, még tovább fokozzák az indulatokat. Ennek sok értelme nincsen, maximum annyi, hogy a Fidesz láthatólag már nem tudja visszafogni magát, ha a saját belpolitikai érdekeit akarja érvényesíteni, semmi nem drága neki” – fogalmazott Szél Bernadett az Országgyűlés épülete előtt.

A fideszes Németh Szilárd nyújtotta be azt a határozatot, amely arról szól, hogy az Európai Unió tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását. „Amikor belelapozunk ebbe a javaslatba, és megnézzük az elemeit, akkor azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag a Soros-terv” – ezt mondta Németh Szilárd arról a javaslatról, amit még novemberben fogadtak el Brüsszelben. A rezsibiztos szerint ennek alapján felső korlát nélkül kellene befogadni a menekülteket, és amelyik tagország ezt nem vállalja, büntetést fizethet.

„Ebben a határozatban egyértelműen kimondják a kötelező kvótának a szerepét a bevándorlás tekintetében. Azt amit Soros György leírt: évente egy-másfél millió embert, leginkább a muzulmán országokból, hiszen ott van ez a tartalék amire alapozzák a bevándorlást, kell beengedni Európába” – tette hozzá Németh a parlamentben.

A célokkal igen, az eszközökkel nem ért egyet a Jobbik

Bevándorlókat Magyarországra behozni a letelepítés szándékával csak a Rogán-terv alapján sikerült eddig” – fogalmazott Staudt Gábor. A jobbikos képviselő szerint az sem világos, a kormány egyáltalán miért hívja Soros-tervnek a betelepítéssel kapcsolatos jogszabályokat

„A benyújtás körülményei nem csak azok voltak, hogy önök aggódnak a bevándorlási helyzet miatt, azt meg kell oldani, de nem határozati javaslatokat puffogtatva, hanem mondjuk úgy hogy az alaptörvény módosítást a letelepedési kötvények örök betiltásával együtt elfogadták volna, vagy úgy hogy hatékonyan fellépnek Brüsszelben” – mondta el Staudt.

A szocialista Molnár Zsolt szerint pártja nem támogat semmiféle kötelező befogadási javaslatot, de a kormánypártok javaslatát kampányfogásnak tartja.

„Merthogy Soros-terv nincsen, ezt mindenki tudja, a szakma politikusai is tudják, egyes minisztereik is tudják, brüsszeli képviselőjük is tudja, ebben a formában semmi másról nincsen szó mint arról a taktikáról, hogy hogyan elehet elterelni a figyelmet az egészségügy gyalázatos helyzetéről, az oktatás szétveréséről, és egyáltalán a magyar közállapotokról” – jelentette ki a szocialista képviselő.

A határozati javaslat vitáján az LMP képviselői nem vettek részt.