Parlamenti frakciójának kiirtásával fenyegették meg a Mi Hazánkat Ukrajnából

A Mi Hazánk Mozgalom teljes parlamenti frakciója halálos fenyegetést kapott egy ukrán nacionalista csoporttól. Az Ukrajnából érkezett, ukrán és magyar nyelven írt fenyegetés küldői azt állítják magukról, hogy az ukrajnai háborúban résztvevő harcosok, akik közül többen már menekültként Magyarországra érkeztek, és politikusaink meggyilkolását, autóiknak felrobbantását és a pártirodáink felgyújtását helyezik kilátásba. Az üzenetet a párt elnökének, Toroczkai Lászlónak címezték, de elküldték a parlamenti frakció valamennyi tagjának is. A fenyegetéshez képeket is mellékeltek, amelyeken maszkos ukrán harcosok láthatóak, illetve a Mi Hazánk politikusai, akiknek arcára koponyákat montíroztak. A Mi Hazánk feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen, amely már el is rendelte a nyomozást - írta közleményében a Mi Hazánk Mozgalom.

A halálos fenyegetés nem befolyásolja a Mi Hazánk Mozgalom tevékenységét, minket nem lehet megfélemlíteni. Kárpátaljával és az ukrajnai háborúval kapcsolatban továbbra is fenntartjuk korábbi álláspontunkat, kiállunk a kárpátaljai magyarok és a történelmi magyar igazság mellett - fogalmaztak.

Az egész ügy legfontosabb üzenete azonban nem a Mi Hazánkkal, hanem Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos: miközben Ukrajna támogatást vár el a magyaroktól, Magyarországtól - ez legyen politikai támogatás vagy Ukrajna finanszírozása - aközben egyes ukrán csoportok halálos fenyegetéseket küldenek egy magyar parlamenti párt tagjainak, jól bemutatva azt, mennyire érett Ukrajna az uniós csatlakozásra. Sőt, nemrég az ukrán kormány külügyminisztere volt az, aki csatlakozott a fenyegetésekhez, hiszen ahelyett, hogy elhatárolódott volna, azt mondta, hogy Putyin foga is beletört Ukrajnába, Toroczkai László foga is bele fog törni. A történtek ismét bizonyították, hogy Ukrajnának semmi keresnivalója nincs az Európai Unióban. - emelték ki közleményükben.