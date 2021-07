Parlament nélkül egyre szánalmasabbá válik Jakab Péter

Senkinek ne legyenek hiú ábrándjai arról, hogy leküzdöttük a koronavírus-járványt, az oltatlanok száma ugyanis elég magas ahhoz, hogy berobbantsa a negyedik hullámot Magyarországon is - hangsúlyozta Jakab Ferenc virológus a Magyar Nemzet kérdésére. Az Egészségipari Támogatási Program elindításakor elsősorban az önellátást tűzte ki célul a kormány az egészségipari termékek és alapanyagok terén, ezt a kihívást kevesebb mint egy év alatt számos területen sikerült teljesíteni - mondta a pénzügyminiszter A kormánypártok szerint fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A gyermekes családok melletti kiállásra hívta fel a figyelmet Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A felújításnak köszönhetően, idén kétszer annyian vehetnek részt a zánkai Erzsébet-tábor turnusaiban, mint korábban - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A családok gyarapodása nélkül nem képzelhető el fenntartható fejlődés - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter. Biztosított az idei tankönyvellátás: 13,3 millió tankönyv gyártása van folyamatban, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi az iskolákban lesz - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Olyan klímapolitikát kell folytatni, amely nem a lakossági terheket növeli - mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. A Századvég Alapítvány felmérése szerint a magyarok 76 százaléka indokoltnak tartja az Európai Unió működésének reformját, hogy a szervezet hatékonyabban, gyorsabban, átláthatóbban végezze a tevékenységét. Az Európai Uniónak a következő hat hónapban súlyos kérdésekkel kell szembenéznie, de szerencse, hogy ebben az időszakban éppen Szlovénia adja az EU tanácsának elnökségét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Ljubljanában. Magyarország támogatni fogja a szlovén uniós elnökséget - közölte Orbán Viktor a visegrádi országok és Szlovénia csúcstalálkozója után. Szlovénia az uniós csatlakozása óta jól együttműködik a visegrádi csoporttal, és gyakran koordinálják prioritásaikat - hangsúlyozta Janez Jansa szlovén kormányfő. Litvánia a migránsok feltartóztatására Fehéroroszországgal közös határán kerítés építésbe kezdett. Meghaladta a 185,9 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon. A halálos áldozatok száma több mint 4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában egy nap alatt mintegy 650 új koronavírusos beteget jegyeztek fel. A brit kormány igyekszik mielőbb kiterjeszteni a karanténmentességet azokra is, akiket külföldön oltottak be a koronavírus ellen - közölte Grant Shapps közlekedési miniszter. Dél-Koreában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye. Az elmúlt 24 órában 1378 fertőzöttet regisztráltak, ez a szám a pandémia kezdete óta a legmagasabb. Háborús bűncselekménnyel érnek fel az izraeli telepépítések Ciszjordániában, a nemzetközi közösségnek meg kell fizettetnie a zsidó állammal az illegális megszállás árát - jelentette ki Michael Lynk, az ENSZ jelentéstevője. Kibertámadás érte az iráni vasutakat: hekkerek hamis közleményekkel zavart okoztak az utastájékoztatásban - jelentette a Farsz félhivatalos hírügynökség. Több szlovákiai határátkelőnél tüntettek az országba hazatérőkre vonatkozó szigorítások ellen. Tüntetések voltak több iraki nagyvárosban a gyakori áramkimaradások miatt. Több mint 120 ezer ember evakuálását rendelték el Japán déli részén a heves esőzések miatt. Haitin a szenátus a testület egykori vezetőjét, Joseph Lambert-t kiáltotta ki pénteken a meggyilkolt Jovenel Moise elnök utódjának. A budapesti buszok kevesebb mint negyven százalékán működik jól a klíma – derül ki a Közlekedő Tömeg civil szervezet összesítéséből. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság: drogterjesztőket vettek őrizetbe Balassagyarmaton, a két férfi fiatalkorúaknak és gyerekeknek is adott el új pszichoaktív anyagot. Katasztrófavédelem: 281-szer hívták a tűzoltókat viharkár miatt tegnap. A legtöbb beavatkozásra a Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom megyékben és Budapesten volt szükség. Több millió forintos kárt okozott a tegnapi vihar a budapesti Kincsem Parkban, amely otthont ad az olimpiai hetes rögbi másodosztályú Európa-bajnokságán a második fordulónak. BKK: futóverseny miatt korlátozásokra kell készülni a fővárosban. Az Európai Labdarúgó Szövetség a szurkolók diszkriminatív megnyilvánulása miatt három zárt kapus mérkőzésre büntette a magyar szövetséget - a büntetés vb-selejtezőkre nem vonatkozik. Női kézilabda felkészülési mérkőzés: Magyarország - Brazília 34:31 Aranyérmet szerzett a magyar női csapat a hagyományos versenyben az oroszországi öttusa Európa-bajnokságon. Pádár Nikoletta aranyérmet szerzett 200 méter gyorson a római junior úszó Európa-bajnokságon.