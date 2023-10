Parkolóhelyet ígért Salgótarjánban a baloldali városvezetés, de valami egészen mást csináltak

Megosztás itt:

Új területek kialakítása helyett járdákra festettek fel parkolóhelyeket a salgótarjáni Beszterce-lakótelepen. Évek óta gondot okoz a parkolás, amit a bővítés helyett a lakók szerint látszatmegoldásokkal orvosol az önkormányzat.

De nem csak festéssel, aszfaltozással is "segítette" a helyzet megoldását a városvezetés: a segítés ugyanakkor itt most idézőjeles, hiszen egy bitumencsíkkal gyakorlatilag a járdán alakítottak ki parkolókat, vagyis az eddig szabálytalanul parkolók most zöld lámpát kaptak. Az eredményen felháborodtak az ott élők.

Többen úgy gondolják, ha semmit nem tett volna a bal oldali vezetőség, azzal is előrébb lennének.

"Amit itt látunk most már az elmúlt években, az elmúlt két ciklusban, az a baloldali városvezetésnek a pótcselekvései. Ez, amit itt is látunk, hogy egy kis bitument odadobunk a járda szélére, hogy a gyógyszertárnál felfestünk parkolókat a járdára, vagy pedig teljesen káoszt kialakítva a Besztercén egyirányosítunk utakat azért, hogy a hosszanti parkolásból halszálka parkolásokat csináljunk, ezek nem megoldások" - vélekedett Fenyvesi Gábor önkormányzati képviselő.