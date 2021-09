Parkoló autókat rongált

Még az idén elkészülnek a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó Magyarországra eső 230 kilométeres szakaszának hiányzó beruházásai - mondta Áder János köztársasági elnök az Andrzej Duda lengyel államfővel folytatott megbeszélése után. Lengyelország nagyon komolyan veszi az európai uniós és schengeni határ őrzésének feladatát - hangsúlyozta Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök Budapesten. A Lengyelország elleni brüsszeli támadás kapcsán Magyarország szolidaritásáról és teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnök Andrzej Duda lengyel államfőt. 345 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 3 beteg. Jelenleg 215 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 26-an vannak lélegeztetőgépen. Két-három hétre lehet előre látni, hogy mi fog bekövetkezni a negyedik hullám alatt, de rengetek a változó, amely ezt a képet módosíthatja - mondta Kacskovics Imre immunológus Magyarország élőben című műsorunkban. Az ELTE természettudományi karának dékánja szerint nem lesz olyan súlyos a helyzet, mint a harmadik hullám alatt, de ehhez az kell, hogy minél több ember beoltassa magát. A kormány már idén megelőlegezi a Brexit miatt nehézségekkel küzdő magyar vállalatok támogatását célzó, mintegy 22 milliárd forintnyi európai uniós támogatást - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter. Lehet egyszerre patriótának és európainak lenni - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Jobb minőségű és versenyképesebb lesz a felsőoktatás a modellváltásnak köszönhetően - mondta az ITM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Hankó Balázs szerint a hallgatók biztonságban érzik magukat a modellváltó intézményekben. Jókora lökést adhat a 25 év alattiak foglalkoztatottságának a 2022. január 1-jétől bevezetendő szja-mentesség – hangsúlyozta Fűrész Tünde, a KINCS elnöke a Kossuth Rádióban. ITM: Már csaknem 140 ezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség. A pedagógusok a szülők szoros szövetségesei a gyermek nevelésében, tehetséggondozásában - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az Egészségipari Támogatási Program keretében a koronavírus elleni gyógyszerek gyártására új kapacitásokat épített a Pannonpharma Kft. 1,6 milliárd forintból Pécsváradon - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. A METRANS Csoport zalaegerszegi konténertermináljának megépítésével újabb logisztikai központ jön létre Magyarországon, a beruházás 120 új munkahelyet teremt. Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit a Parlamentben, az idén 38 pályázó 41 pályázata érdemelte ki a kitüntető címet. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a világ egyik élenjáró műszaki minősítő és fejlesztő cégével, a TÜV Rheinland vezetőivel tárgyalt a vállalat lehetséges további magyarországi beruházásairól Kölnben. A cseh és svéd külügyminiszter szerint fontos lenne a nyugat-balkáni államok felvétele az EU-ba. Az EU-n belüli megosztottság erősödésével járna, ha baloldali kormány alakulna Németországban - mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójának vezetője. A fertőzöttek száma 222,5 millió, a halálos áldozatoké 4,59 millió a világon. Szlovákiában lehetővé teszik az 5 és 11 éves közti korosztály számára is a koronavírus elleni oltás felvételét. Izraelben javulnak a koronavírus-járvány adatai, csökken a fertőzési ráta, és stabilizálódott a súlyos betegek száma - jelentette a Jediót Ahronót című lap. Az ellenállók tartják ellenőrzésük alatt az afganisztáni Pandzsír tartomány területének 60-65 százalékát, az Afganisztánban hatalomra került táliboknak csak a völgy mentén vezető főutat sikerült elfoglalniuk. Brüsszel szerint nem elég sokszínű és befogadó a tálib kormány. Az Afganisztánban hatalomra került tálibok kormánya betiltotta az engedély nélküli tüntetéseket, és egyik illetékesük közölte, hogy a női sportokat is betiltják. Pakisztán afgán menekültek százait toloncolta vissza hazájukba - közölték az iszlámábádi hatóságok. Kijev igyekszik elérni, hogy az Egyesült Államok további támogatást nyújtson Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére - mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. A brazil legfelsőbb bíróság elnöke azzal vádolta Jair Bolsonaro államfőt, hogy aláássa a törvényszék tekintélyét, és a demokrácia elleni támadást követ el azzal, hogy döntéseinek semmibevételére biztatja a polgárokat. Az igazságszolgáltatás akadályozásának gyanúja miatt házkutatást tartottak a német szövetségi pénzügyminisztériumban és az igazságügyi minisztériumban. Tűz ütött ki egy észak-macedóniai Covid-kórházban, legkevesebb tíz ember bennégett - közölte az egészségügyi minisztérium. 13 illegális határsértőt tartóztattak fel a rendőrök Csongrád-Csanád megyében. Covid-igazolványra hivatkozó, káros csatolmányt tartalmazó, kéretlen elektronikus levelekkel kapcsolatban adott ki figyelmeztetést a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Labdarúgó világbajnoki selejtező: Magyarország - Andorra 2:1 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Motherson Mosonmagyaróvári KC 37:26; Siófok KC - Győri Audi ETO KC 32:40 Férfi vízilabda ob I: Tigra-ZF-Eger - UVSE-Hunguest Hotels 20:16; PannErgy Miskolci VLC - Budapesti Honvéd SE 8:12; PVSK Mecsek Füszért - A-Híd VasasPlaket 6:9; Debreceni VSE-Szolnoki Dózsa 6:13; Kaposvári VK - FTC-Telekom Waterpolo 8:16 Államilag elismert akadémia lett az ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség technikai bizottsága támogatja, hogy 2026-tól kétévente rendezzenek világbajnokságot.