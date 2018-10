Párhuzamos akciózik az LMP

Az LMP saját aláírásgyűjtésbe kezd az Európai Ügyészség érdekében, amiért már volt társelnöke, a kilépett Hadházy Ákos is gyűjt. Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum már múlt héten bejelentette, hogy hivatalosan is Hadházy Ákos gyűjtőakcióját támogatják.

Saját aláírásgyűjtést indít az LMP. Ugyanabban a kérdésben kérik a támogatást, mint amit a párt egykori társelnöke Hadházy Ákos vetett fel. Keresztes László Lóránt mostani pártelnök a facebookon jelentette be, hogy egy millió szignót gyűjtenének az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében. A kommentelők azon kérdésére, hogy miért nem csatlakoznak inkább Hadházy aláírásgyűjtéséhez, azt válaszolta hogy támogatják azt a petíciót is, de szerinte az LMP-s akciónak jogi hatása is lenne. Az MSZP, a Párbeszéd és a Momentum már múlt héten bejelentette, hogy hivatalosan is Hadházy Ákos gyűjtőakcióját támogatják.