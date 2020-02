Párbeszéd: Nem akarunk az LMP-vel egyesült zöldpártot

Sérti az emberek igazságérzetét, hogy egy jogerős bírósági döntés eredményeképpen több milliós kártérítést kaphatnának olyan családok, amelyek éveken keresztül nem járatták rendesen a gyermekeiket iskolába - mondta Horváth László a Kossuth Rádióban. A térség fideszes országgyűlési képviselője a gyöngyöspatai szegregációs iskolaügy kapcsán elmondta: az önkormányzat és a tankerület próbál most egyeztetni az érintett családokkal arról, hogy a kártérítést ne készpénzben kérjék, hanem oktatásban. Tanárára támadt és szidalmazta azt egy roma diák a közösségi oldalakon keringő újabb videó szerint. A felvételen amelyet a diák egyik társa vett fel jól látszik, hogy a pedagógus fegyelmezni próbál, hogy folytatni tudja a tanítási órát, de a roma fiatal megakadályozza azt. A tanuló többször alpári módon sértegeti a tanítót majd fizikailag is fenyegetően közelíti meg. A felvétel nagy valószínűséggel friss, a napokban készülhetett Nagykátán. A megítélt kártérítések jelentős része az ügyvédek számláján landol - mondta a Hír Tv A nyolcas című műsorában a börtönbiznisz kapcsán Budai Gyula. A fideszes országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a magyar állam ellen indított csaknem 12 ezer per során megközelítőleg 10 milliárd forintot kellett kifizetni. Már 9000 kisgyermekes család jelzáloghitele csökkent a kormányzati támogatásnak köszönhetően – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Leszakadt egy autósok és gyalogosok által használt kisebb híd Piliscsabán. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az idén kiemelt figyelmet fordít a határon túli civil szervezetekre - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Már nem csak tájékoztató füzetek és mobilalkalmazások segítik a határsértőket, egyre magasabb szintű támogatás állhat mögöttük - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György szerint jelentős szervezettséget és irányítást feltételez, hogy a migránsok nagy csoportjai hirtelen letértek a balkáni migrációs útvonalról, és jó helyismerettel, új módszerekkel, támadható szakaszokon próbálták meg átlépni a határt. Nem fertőződött koronavírussal az a férfi, aki Kínából indulva érkezett Budapestre - mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. A felsőoktatás, a klinikai központok felkészültek a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtására - jelentette ki Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár. Az idegenforgalomnak komoly kihívást jelent a koronavírus-járvány, amelynek lehetnek a turizmuson túlmenő gazdasági hatásai is - mondta Halmai Péter egyetemi tanár az M1-en. Tünetmentesek azok a magyarok, akik elhagyták Vuhant - nyilatkozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Megérkezett a francia állampolgárok második csoportját és más külföldi állampolgárokat, köztük magyarokat szállító repülőgép az új koronavírus okozta járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból a dél-franciaországi Istres katonai repülőtérre. Nemcsak cseppfertőzéssel, hanem az emésztőrendszeren keresztül is terjedhet az új koronavírus kínai kutatók szerint. Csehország nem tud eleget tenni annak a kínai kérésnek, hogy nyújtson humanitárius segítséget Kínának a koronavírus-járvány miatt - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök. Újabb fertőzöttet találtak Németországban, a koronavírust bizonyítottan hordozók száma így 8-ra emelkedett a hatóságok összesítése szerint. Oroszország vízumkényszert vezet be az országba idegenforgalmi célból beutazni vágyó kínai állampolgárokkal szemben, a munkavállalási vízumok kiadását pedig leállították a Kínából indult koronavírus-fertőzés miatt. A Fülöp-szigeteken elhunyt egy kínai állampolgár a tüdőgyulladást okozó új koronavírus miatt, ez az első eset, hogy a járvány halálos áldozatot szedett Kína területén kívül. Az amerikai védelmi minisztérium jóváhagyta azt a kérést, hogy 1000 férőhelyet biztosítson karantén céljára amerikai katonai bázisokon azok számára, akik külföldről érkeztek és a koronavírus-járvány miatt el kell különíteni őket. Holnap újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai üzleteit. Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelbe, majd Rómába utazik, ahol az EU legfőbb intézményeinek vezetőivel, illetőleg az olasz miniszterelnökkel aktuális európai politikai kérdésekről tanácskozik - közölte Havasi Bertalan helyettes államtitkár. Még messze vannak egymástól az álláspontok az Európai Unió következő többéves költségvetését illetően - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kohézió Barátai csoport kormányfői szintű ülés után, Portugáliában. A kormányfő kiemelte: az elmúlt évek európai gazdaságpolitikáját Brüsszelben „elrontották", és ennek hamarosan látni fogjuk a nyilvánvaló következményeit. Michel Barnier, az EU-brit tárgyalások irányítója hétfőn mutatja be javaslatát a Londonnal folytatandó tárgyalások keretére vonatkozóan - derül ki a politikus Twitter-üzenetéből. Az Európai Unió „lelkesen” várná vissza soraiba az esetleg függetlenné váló Skóciát, de ez nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is venné - mondta Donald Tusk, az Európai Tanács volt elnöke. Késeléses támadásban többen megsérültek London déli részén, a támadót a rendőrök agyonlőtték, a Scotland Yard „terrorizmushoz kötődőnek" minősítette az incidenst. Ausztria szigorúan elutasítja a hajók járőrözésének újraindítását a Sophia elnevezésű európai uniós földközi-tengeri katonai műveletben - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák kancellár. Négy tinédzser korú migránst találtak összefagyva, eszméletlenül a nyugat-ukrajnai Lviv megyében egy almát szállító hűtőkamionban. Olaszországban kapott kikötési engedélyt a Proactiva Open Arms spanyol civil szervezet hajója, fedélzetén 363 migránssal. Az elmúlt két hónapban négyszázezren kényszerültek otthonuk elhagyására Szíria északnyugati részén. A Törökországba tartó emberek a lázadók és a kormányerők összecsapásai miatt menekülnek el Idlíb és Aleppó tartományból. Legkevesebb 9 ember, köztük több gyerek meghalt Szíria északnyugati részén a kormányerők vagy a velük szövetséges orosz légierő által végrehajtott légicsapásokban. Két, autóba rejtett pokolgéppel hajtottak végre támadást dzsihadista öngyilkos merényők a szíriai kormányerők ellen Aleppóban. Teheránba utazik Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője holnap - jelentette be Abbász Muszávi iráni külügyi szóvivő. Irán és Ukrajna közösen fogja megvizsgálni a január elején Teherán mellett lelőtt ukrán utasszállító repülőgép feketedobozait Iránban - jelentette a Tehran Times című iráni lap. Az arab országok reagálása, valamint az a tény, hogy nem felel meg az ENSZ Biztonsági Tanácsa több határozatának, kételyt támaszt a Donald Trump által előterjesztett közel-keleti rendezési terv életképességével kapcsolatban - mondta a Kreml szóvivő. Mohammed Taufík Allávi korábbi távközlési minisztert nevezte ki kormányfővé Bagdadban Barhám Száleh iraki elnök. Japán hadihajót küldött az Ománi-öbölbe a kereskedelmi hajózás biztonságának szavatolására. Legalább 20 embert taposott agyon a tömeg egy szabadtéri istentiszteleten Tanzánia északi részén - számoltak be szemtanúk és kormányzati források. Mintegy 3500 lakosnak kell elhagynia otthonát Velencében egy második világháborús robbanószerkezet hatástalanítása idejére. Emiatt leállítják a vasúti és légi közlekedést is. Ketten életüket vesztették és ketten megsebesültek egy lövöldözésben a floridai Riviera Beach településen, egy temetést követően. Halálra gázoltak egy gyalogost Bicske külterületén, az 11117-es számú út 1-es kilométerszelvényénél - közölte a rendőrség. Két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást: Hejőszalontán és Hidvégardón is polgármestert választanak. Női kézilabda BL, középdöntő, 2. forduló: Győri Audi ETO KC - Buducnost Podgorica (montenegrói) 26:24 Női kézilabda EHF Kupa: Köbenhavn HB (dán)-Siófok KC 27:28 Női kézilabda EHF Kupa: DVSC Schaeffler - Kastamonu Belediyesi GSK (török) 32:34; Odense HB (dán) - Érd HC 31:24 A magyar futsalválogatott 4:1-re legyőzte a házigazda litván csapatot, így százszázalékos mérleggel jutott tovább a Jonavában rendezett Európa-bajnoki selejtezőtornáról. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - PVSK-VEOLIA 79:80