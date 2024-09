Paralimpia 2024 - Száraz hetedik, Pap nyolcadik az uszodában

"Jobbat vártam magamtól, mérges vagyok magamra. - mondta az MTI-nek a könnyeivel küszködve. - Nem tudom mi történt, nem megy... A legjobbammal, amit három éve Tokióban úsztam, most második lettem volna. Soha nem ment még ilyen rosszul a száz gyors, ennél mindig jobbat úsztam, ez nagy csalódás. Mentem a végül győztes francia lánnyal, és azt hittem, a végén én is meg tudok indulni, de ezúttal nem tudtam úgy, ahogy szoktam. Elsavasodtam, és úgy éreztem, csak egy helyben kapálódzok. Remélem, a többi számomban jobb teljesítményre leszek képes."

