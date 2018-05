Szuperkórház: jó darabig még nem derül ki, tényleg senkit nem küldenek-e el

Egymilliárdos fejlesztést adtak át a Törökbálinti Tüdőkórházban, a számlát saját pénzből és állami támogatásból állta az intézmény. Az új szárnyban járó- és fekvőbetegeket is ellátnak. Ott rendezték be a daganatos betegségek felismeréséhez nélkülözhetetlen diagnosztikai központot is.

„Ezt az épületet mi járóbeteg diagnosztikai és onko-pulmonológiai központnak nevezzük, az elnevezésből a funkciókat is utol lehet érni. A földszinten van valamennyi járóbeteg-szakrendelésünk […]. A CT laboratórium még sajnos még üres, a közbeszerzés most van folyamatban” – fogalmazott az átadón Antal Gabriella főigazgató.

Az ünnepségen részt vett az újbudai Szent Imre Kórház főigazgatója is. Bedros J. Róbert felel miniszterelnöki megbízottként a dél-budai egészségügyi centrumért, amelyet a sajtó csak szuprekórházként emleget. A terület már megvan, a több mint 1000 ágyas intézmény az M1–M7-es autópálya közös bevezető szakaszának közelében épül fel.

A dél-budai centrumnak az lesz a szlogenje, hogy senkit nem küldünk el…

– mondja a miniszterelnöki megbízott. A kórház 1,2 millió ember sürgősségi ellátásáért felel majd. „A tervpályázat már elkészült, kiírásra kerül heteken belül. Augusztus végéig kell visszaküldeniük azoknak, akik pályáznak, és október végéig kell eldöntenie a bírálóbizottságnak azt, hogy ki az a három nyertes, akik közül közbeszerzési eljárást lefolytatásával fogjuk kiválasztani azt a személyt, azt a társaságot, aki majd megtervezi a szuperkórházat” – nyilatkozta Berdos J. Róbert, hozzátéve: a források teljes egészében rendelkezésre állnak.

Az építkezés két évben belül megkezdődhet, a kórházat négy-öt év múlva adhatják át. A költségek elérik a 150 milliárd forintot.