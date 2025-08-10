Panyi Miklós: Nem drágulhatnak az otthonok, ugyanis biztosítva vannak az árak + videó

Megosztás itt:

Az Otthon Start programot támadta Magyar Péter. A Tisza párt elnöke szerint már a program indulása előtt emelkedtek az ingatlanárak.

A Tisza első embere azt is állította, már most vannak olyan fiatalok akik a kormány lépése miatt csúsznak le a vágyott ingatlanról.

Panyi Miklós államtitkár elmondta: olyan feltételeket alakítottak ki, amelyek megfékezik az ingatlanok drágulását. Ezért szerinte valótlanok azok az ellenzéki állítások, amelyek úgy állítják be a programot, mint ami a gazdagoknak és befektetési ügyeskedőknek lenne kitalálva.

Az ellenzék semmi másra nem képes csak annyira, hogy a támogatásokat támadja - jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője.