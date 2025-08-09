Panyi Miklós: Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz

Megosztás itt:

Panyi Miklós azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Hozzátette, a párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással "dobálózik", miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt.

"Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények?" - tette fel a kérdéseket az államtitkár, aki szerint a tények nem számítanak a Tisza Pártnak. "Marad a hergelés, a riogatás" - írta.

Közölte: a Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

"Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül" - jelentette ki.

Panyi Miklós emlékeztetett: "Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz". Az államtitkár szerint ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak is jó, a Tisza Pártnak pedig rossz, ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, "Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt" és "sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki".

Ne üljünk fel a hergelésnek! - zárta bejegyzését Panyi Miklós.

MTI