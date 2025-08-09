Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 09. Szombat Emőd napja
Jelenleg a TV-ben:

Célpont

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Panyi Miklós: Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz

2025. augusztus 09., szombat 17:45 | MTI

A Tisza Párt megtámadta a fix 3 százalékos programot, nem akarja, hogy több tízezer fiatal albérlet helyett otthont szerezzen, ahogyan azt sem, hogy a fiatalok akár havi 150 ezer forintos támogatást kapjanak - jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a közösségi oldalán.

  • Panyi Miklós: Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz

Panyi Miklós azt írta, a Tisza Párt ahelyett, hogy támogatná a fiatalok otthonszerzését, hergel és abszurd hazugságokkal támadja a programot. Hozzátette, a párt 20 százalékos ingatlanár-drágulással "dobálózik", miközben a júliusi országos ingatlanár-drágulási mutató 0,1 százalék volt.

"Ez volna a felelős kormányváltó erő? Ennyire számítanak a tények?" - tette fel a kérdéseket az államtitkár, aki szerint a tények nem számítanak a Tisza Pártnak. "Marad a hergelés, a riogatás" - írta.

Közölte: a Tisza Párt ajánlata a fiatalok lakhatási nehézségeire az, hogy 2-3 év múlva majd felépül néhány ezer bérlakás, amiben lehet albérletet fizetni. A kormány ajánlata ezzel szemben az, hogy bármelyik fiatal saját otthont szerezhet magának, akár már pár hónap múlva.

"Nem pár ezer fiatalnak kínálunk albérletet 2-3 év múlva. Hanem sok tízezer fiatalnak tulajdont, néhány hónapon belül" - jelentette ki.

Panyi Miklós emlékeztetett: "Kollár Kinga óta tudjuk, hogy a Tisza Párt számára az a jó, ami az országnak rossz". Az államtitkár szerint ez a program az országnak, a fiataloknak, az építőiparnak is jó, a Tisza Pártnak pedig rossz, ezért támadják, ezért riogatnak és rágalmaznak.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, "Magyar Péter a saját családját is tönkretette önös hatalmi érdekei miatt" és "sok tízezer fiatal otthonteremtésének ellehetetlenítése se drága neki".

Ne üljünk fel a hergelésnek! - zárta bejegyzését Panyi Miklós.

MTI

További híreink

Hatalmas a botrány, még Berki Krisztián neve is előkerült

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

„A Tesco önkiszolgáló kasszájában dolgozom, és van egy dolog, amit minden vásárlónak tudnia kellene”

A Kutyapártnak befellegzett, Magyar Péter cimborái végzik el a piszkos munkát

Ezért akarta kétségbeesetten megmenteni Diana és Károly házasságát II. Erzsébet

Idegen bolygót fedeztek fel a Föld közvetlen szomszédságában

Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében

Az idény első meccsén rögtön kiütöttek egy játékosokkal bunyózni akaró szurkolót – videó

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

További híreink

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin

Évről Évre a Fidesz–KDNP szavazóit becsmérlik a baloldali politikusok + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin + videó
2
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
3
A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt az Otthon Start Program után érdeklődők száma + videó
4
Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében
5
Volodimir Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket
6
Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép
7
Kéri László és felesége ellenzik a kormány intézkedéseit + videó
8
A számok is cáfolják Magyar Pétert, ugyanis tízszeresére nőtt a hitelek után érdeklődők száma
9
Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó
10
Letartóztatták a miniszterelnök megölését "megrendelő" férfit

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!