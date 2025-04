Panyi Miklós: hiszünk abban, hogy a tudásba fektetett energia hosszú távon meghatározza nemzetünk biztonságát

Megosztás itt:

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán rendezett 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Had- és Rendészettudományi Szekciójának csütörtöki zárórendezvényén kiemelte: aki a köz szolgálatát, azon belül is egy olyan olyan hivatást választ, amelynek célja Magyarország békéjének a biztosítása, a magyar polgárok személyi és vagyonbiztonságának a megóvása akár a saját életének a kockáztatásával is, az tiszteletet parancsol.

"Akik azon dolgoznak, hogy a közösségi szolgálatot, a biztonság és a tudomány világát összekapcsolják, kölcsönösen megtermékenyítsék, összhangba rendezzék, új és újító gondolatokat, ötleteket és megoldásokat alkossanak, a legelkötelezettebbek között is példamutató elhivatottságról tesznek tanúbizonyságot" - hangsúlyozta az államtitkár.

"Ők úgy szolgálnak és úgy készülnek a szolgálatra, hogy mellette a legmagasabb szintű szakmai kiválóságra törekednek, ezért példát mutatnak a hivatásukkal szembeni alázat, fegyelem, szorgalom kérdésében is" - tette hozzá Panyi Miklós.

Mint mondta, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák több mint három évtizede szolgálják a magyar tudományos életet, fontos szerepet töltenek be a fiatal kutatók, hallgatók szakmai fejlődésében és kiemelt fontosságú részei a magyar felősoktatás tehetséggondozási intézményrendszerének.

Az OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciójában különösen nagy jelentősége van annak, hogy a fiatal szakemberek elmélyüljenek a biztonság, a védelem és a rendészet kérdéseiben, megismerjék a nemzetközi folyamatokat, részt vegyenek a tudományos vitákban, kövessék a legújabb trendeket és újításokat, hiszen ez a terület kulcsfontosságú hazánk biztonságának megőrzésében - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

"Szabadságunk, biztonságunk és a béke pedig nem egy magától értetődő állapot. Azért is meg kell küzdenünk, azt is meg kell védelmeznünk" - fogalmazott Panyi Miklós, aki szerint a versenyen résztvevő hallgatók munkája nem csupán a tudományos közösség, hanem a társadalom egésze számára jelent értéket.

A béke, a biztonság és a rend a társadalmi-gazdasági fejlődés feltétele és minden egyes kutatás, minden egyes új ismeret hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország még hatékonyabban tudjon fellépni a jövőben jelentkező kihívásokkal szemben - emelte ki az államtitkár.

Hangsúlyozta: a kormányzat számára kiemelten fontos, hogy a fiatal tehetségek, a kutatók és szakemberek megfelelő támogatást kapjanak. "Ezért is dolgozunk azon, hogy a felsőoktatás és a kutatás-fejlesztés területén a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk" - tette hozzá Panyi Miklós.

A 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekciója részeként 35 témakörben - egyebek mellett büntetés-végrehajtás, gazdaságvédelem, kriminalisztika, migráció, regionális biztonság és rendészeti bűnmegelőzés - mérhették össze tudásukat az egyetemi hallgatók szerdán.

A felsorolt területeken túl a nem kifejezetten hadtudományi vagy rendészettudományi témájú, de a Had- és Rendészettudományi Szekció tudományágaihoz kapcsolódó, így például a civil biztonság, védelem aspektusából elkészített társadalomtudományi, valamint interdiszciplináris pályamunkák is nevezhettek a Had- és Rendészettudományi Szekcióba.

A 37. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekciója témaköreinek eredményhirdetésére a csütörtöki ünnepségen került sor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI