Belföld

Panyi Miklós: elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala

2025. augusztus 30., szombat 13:41 | HírTV
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombati Facebook-bejegyzésében.

Panyi Miklós közölte: a honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon.

A kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segít - írta a politikus.

Hozzátette, így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot, elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban

- emelte ki az államtitkár.

Azt írta, fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg, illetve amelyben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

Jelezte, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben - írta.

Panyi Miklós azt is közölte, hogy a következő hetekben további bejelentések várhatóak azokról a beruházásokról, amelyekről már a tárgyalások előrehaladott állapotban vannak.

"Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar! Folyamatosan bővül a lakáskínálat! Ez pedig a lakásárakat is megfogja!"

- írta bejegyzésében a politikus.

 

Kapcsolódó tartalmak

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

Szilágyi Péter: anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog

 Anyanyelven tanulni nem privilégium, hanem alapjog - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Bátkán, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Magyar Iskolák XXV. Országos Tanévnyitó Ünnepségén szombaton.
